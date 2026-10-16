El medio más leído de la Patagonia lanzó su plataforma de registro para lectores. Con una sola cuenta podés elegir los newsletters de LM Neuquén, Más Energía y Más Producción.

Mi Cuenta LM Neuquén: registrate gratis y accedé a beneficios exclusivos, newsletters y nuevas experiencias

LM Neuquén dio un nuevo paso para estar más cerca de sus lectores. Ya está disponible Mi Cuenta LM Neuquén , una plataforma de registro gratuito que permite acceder a beneficios exclusivos, contenidos especiales y nuevas experiencias pensadas para la comunidad de lectores del diario más leído de la Patagonia.

El registro es simple, rápido y sin costo. Una vez activada la cuenta, cada lector puede elegir los newsletters especializados a los que quiere suscribirse y estar al tanto de las propuestas y actividades que LM Neuquén tiene preparadas.

Qué newsletters podés elegir con tu cuenta

Al crear tu cuenta, podés seleccionar entre tres newsletters diferenciados según tus intereses:

LM Neuquén reúne toda la actualidad informativa local y regional: las noticias de Neuquén, la Patagonia y el país que necesitás saber cada día.

reúne toda la actualidad informativa local y regional: las noticias de Neuquén, la Patagonia y el país que necesitás saber cada día. Más Energía es el newsletter especializado en la industria energética de la región y el país. Información y datos clave sobre Vaca Muerta, hidrocarburos, energías renovables y el mercado energético nacional.

Más Producción concentra el contenido especializado en el desarrollo agroganadero de la Patagonia: campo, ganadería, fruticultura y todo lo que mueve la economía productiva de la región.

Si participaste de la Copa LMN ya tenés tu cuenta

Quienes formaron parte de la Copa LMN ya están registrados en el sistema. Solo necesitan activar su cuenta para empezar a disfrutar de todos los beneficios disponibles, sin necesidad de crear un nuevo registro.

Mi Cuenta LM Neuquén es el primer paso de una plataforma que irá sumando nuevas funciones y propuestas para los lectores. Registrarse hoy es la forma de estar primero cuando lleguen las próximas novedades.