El allanamiento que provocó aplausos: cuál fue el resultado del operativo en una casa del oeste de Neuquén

Tras el operativo en el barrio Melipal, dos personas fueron notificadas por presunto encubrimiento. También incautaron bicicletas y celulares.

Un día después del allanamiento que generó repercusiones entre los vecinos del oeste de Neuquén, la Policía brindó detalles oficiales sobre el resultado del procedimiento: recuperaron una bicicleta denunciada como robada y secuestraron otras 14, además de municiones y teléfonos celulares.

La diligencia se realizó este miércoles en una vivienda del barrio Melipal, en el marco de una investigación por robo. Según informó la Policía, dos personas fueron notificadas por actuaciones judiciales vinculadas con un presunto encubrimiento.

Uno de los principales resultados del operativo fue el secuestro de 15 bicicletas de distintas marcas y rodados. De ese total, una había sido denunciada como sustraída y pudo ser recuperada por los investigadores.

Por el momento, no se informó oficialmente de dónde provenían los otros 14 rodados ni si todos están relacionados con hechos delictivos. Esos datos serán parte de las actuaciones que continúan bajo la intervención de la Justicia.

Durante el procedimiento también se incautaron municiones y teléfonos celulares, elementos que podrían aportar información para avanzar en la investigación. Su secuestro fue dispuesto por las fiscalías intervinientes.

Dos personas notificadas por presunto encubrimiento

La Policía confirmó que dos personas fueron notificadas en el marco de actuaciones judiciales por presunto encubrimiento. Sin embargo, no se difundieron sus identidades ni se brindaron detalles sobre las medidas que podrían adoptarse a partir de ahora.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que deberá establecer su procedencia y determinar si existe una vinculación con el robo que dio origen al procedimiento.

El allanamiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 21°, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones Zona Centro y personal de Metropolitana.

Mientras avanza el análisis de los elementos incautados, la investigación busca esclarecer el hecho denunciado y establecer si las bicicletas, las municiones y los teléfonos secuestrados tienen relación con otras posibles maniobras delictivas.

La celebración de los vecinos por el allanamiento

Uno de los residentes relató que, años atrás, en el lugar vivía una familia a la que describió como "normal". Sin embargo, sostuvo que con el paso del tiempo la situación habría cambiado y que comenzaron a registrarse movimientos que despertaban preocupación entre quienes viven en las inmediaciones.

Según su testimonio, en la casa se habría vendido droga y concurrían personas conocidas en la calle como trapitos, que, de acuerdo con lo que afirmó, se acercaban para comprar estupefacientes y permanecer en el lugar. El vecino sostuvo que esa dinámica representaba un peligro para quienes viven en la zona y expresó sus dudas sobre si la familia que residía allí originalmente continúa ocupando la propiedad.

"Todos los días un problema distinto. Todos los días llegaban corriendo en moto, en bicicleta, entraban en esa casa y al rato salían en otro medio. Ya no se podía sostener, no se podía pasar por la cuadra después de las 6 de la tarde y tampoco se podía dejar nada afuera que te lo robaban. Era un aguantadero, un aguantadero de trapitos, kiosco con alcohol y otras cosas más", concluyó el vecino.