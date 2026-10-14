Sigue grave el hombre que manejaba una camioneta y recibió un disparo en la cabeza: así avanza la investigación

La luneta de la camioneta Toyota Hilux quedó destruida por el impacto de bala. La Policía llevó adelante allanamientos en Centenario.

El hombre que fue baleado en la cabeza mientras manejaba una camioneta Toyota Hilux continúa internado en grave estado en el hospital Castro Rendón de Neuquén. La Policía avanzó con allanamientos, pero no logran dar con el autor del hecho.

El hecho se registró este lunes a primera hora de la mañana, cerca de las 8:15. Inicialmente, la Policía fue alertada sobre un supuesto siniestro vial en la esquina de las calles Cuba y Santa Teresa, en Centenario. Al arribar al lugar, los efectivos hallaron una camioneta con dos ocupantes y la luneta trasera destruida.

El comisario inspector Marcos Mazzone , coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia de la Policía del Neuquén, detalló cómo fueron los primeros minutos del procedimiento: "Nos solicitan en calle Cuba y Santa Teresa del barrio Vista Hermosa. Allí se había producido un siniestro vial donde una camioneta impacta contra un paredón. Al llegar dimos con la situación de que en la camioneta había dos hombres y tenía la luneta trasera dañada. El acompañante refiere que su amigo, el conductor, escucha previo al choque un estruendo".

Hospital de Centenario. Foto: Archivo.

La investigación determinó que el conductor recibió el disparo en la cabeza mientras el rodado se encontraba en marcha. "El plomo quedó en lo que es el parietal derecho de la persona", confirmó Mazzone.

A raíz del impacto, el conductor perdió el control del vehículo. Luego de ser asistido de urgencia en el lugar, fue derivado en primera instancia al Hospital Natalio Burd de Centenario y posteriormente trasladado al Hospital Regional de Neuquén, donde permanece alojado en terapia intensiva en estado crítico.

Allanamientos en Centenario

En la causa intervienen la Brigada de Investigaciones junto a personal de las comisarías 5° y 52°, bajo la dirección de la fiscalía. Mediante la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía logró identificar al presunto autor del ataque.

Como parte de la investigación para encontrar al autor del hecho, en las últimas horas la Policía avanzó con tres allanamientos en domicilios del Barrio Vista Hermosa, aunque no lograron dar con el responsable.

Centenario Digital

Según relató Mazzone a LM Neuquén, dos hombres fueron demorados inicialmente y luego quedaron libres, supeditados a la causa. Confirmó que se secuestró un rifle Winchester, tres municiones calibre 44 y otra calibre 22, ropa y otros elementos de interés para la investigación.

Los demorados fueron por tenencia ilegal de armas y por entorpecer el procedimiento ya que, según Mazzone, uno de los hombres se negaba a la realización del allanamiento. A su vez, confirmó que la víctima del disparo tenía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Como parte de las tareas para avanzar en la detención del auto, las autoridades policiales continúan evaluando filmaciones de las cámaras de seguridad. El comisario también indicó que en el interior de la camioneta baleada hallaron cocaína, cogollos de marihuana, una balanza, dinero y celulares.