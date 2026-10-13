Le dispararon en la cabeza mientras manejaba una camioneta: el agresor fue identificado y tiene antecedentes

El hecho ocurrió en el barrio Vista Hermosa de Centenario. Tras recibir el disparo en movimiento, la camioneta en la que circulaba chocó contra un paredón.

La Policía identificó al agresor del hombre de 31 años baleado en la cabeza en Centenario , quien continúa internado en estado crítico en terapia intensiva del Hospital Castro Rendón. El hecho ocurrió mientras conducía una camioneta por el barrio Vista Hermosa, de modo que el ataque provocó que el vehículo impactara contra un paredón.

El hecho se registró este lunes a primera hora de la mañana, cerca de las 8:15. Inicialmente, la Policía fue alertada sobre un supuesto siniestro vial en la esquina de las calles Cuba y Santa Teresa. Al arribar al lugar, los efectivos hallaron una camioneta con dos ocupantes y la luneta trasera destruida.

El comisario inspector Marcos Mazzone , coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia de la Policía del Neuquén, detalló cómo fueron los primeros minutos del procedimiento: "Nos solicitan en calle Cuba y Santa Teresa del barrio Vista Hermosa. Allí se había producido un siniestro vial donde una camioneta impacta contra un paredón. Al llegar dimos con la situación de que en la camioneta había dos hombres y tenía la luneta trasera dañada. El acompañante refiere que su amigo, el conductor, escucha previo al choque un estruendo".

Hospital de Centenario. Foto: Archivo.

La investigación determinó que el conductor recibió el disparo en la cabeza mientras el rodado se encontraba en marcha. "El plomo quedó en lo que es el parietal derecho de la persona", confirmó Mazzone.

A raíz del impacto, el conductor perdió el control del vehículo. Luego de ser asistido de urgencia en el lugar, fue derivado en primera instancia al Hospital Natalio Burd de Centenario y posteriormente trasladado al Hospital Regional de Neuquén, donde permanece alojado en terapia intensiva en estado crítico.

Sospechoso identificado y diligencias en marcha

En la causa intervienen la Brigada de Investigaciones junto a personal de las comisarías 5° y 52°, bajo la dirección de la fiscalía. Mediante la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía logró identificar al presunto autor del ataque.

Consultado sobre el operativo para dar con el agresor, el comisario Mazzone remarcó: "Está identificado y estamos produciendo diferentes diligencias judiciales para lograr su detención". Asimismo, el vocero policial ratificó que el sospechoso cuenta con prontuario penal previo: "Sí, tiene antecedentes".

Respecto a las razones detrás de la agresión, los investigadores analizan el contexto en el que se desplazaba la víctima a esa hora de la mañana. Al respecto, el comisario inspector señaló: "Estamos viendo la motivación de que se produjo este hecho, porquehay algunas características que nos siembran duda de por qué esta persona andaba a esa hora y por qué se produjo su agresión en contra de él".

Frente a la posibilidad de que la víctima se dirigiera a su trabajo, Mazzone aclaró que los datos recabados indican lo contrario: "Tenemos otra característica que nos dice que no estaba yendo a trabajar". Las autoridades no descartan que el hecho esté enmarcado en disputas por microtráfico de droga en el sector.