Mató a su esposa con una linterna frente a sus hijas y una de las nenas grabó el ataque

El hombre fue acusado de asesinar a golpes a su esposa en Estados Unidos. La grabación realizada por una de las niñas podría ser clave para la investigación.

Un hombre de 44 años fue detenido en la ciudad de Burlington, en el estado de Vermont, Estados Unidos , acusado de cometer un atroz femicidio tras golpear brutalmente a su pareja hasta causarle la muerte . El episodio de violencia extrema ocurrió en la madrugada del sábado en la vivienda familiar, frente a sus dos hijas menores de edad y una amiga de ellas.

El hecho ocurrió en un entorno de intimidad familiar y causó una profunda conmoción local, ya que en el domicilio se encontraba también una pequeña visitante invitada a una pijamada. Al igual que en otros trágicos casos donde un hombre asesinó a su esposa a puñaladas y escapó dejando desamparados a los niños, el episodio volvió a encender las alarmas sobre el peligro de la violencia intrafamiliar.

Según reportó el canal de noticias local WCAX, el agresor fue identificado como Bal Khadka , de 44 años, quien atacó a su esposa con una linterna grande de metal, mientras sus hijas de 3 y 10 años dormían o se encontraban despiertas en la propiedad junto a otra nena de 10 años.

Detalles del brutal femicidio en Vermont

La policía acudió a la vivienda ubicada sobre la calle Champlain poco antes de las 6 de la mañana del sábado 10 de octubre, tras recibir múltiples llamados de auxilio a la línea de emergencias 911. En uno de los llamados, un vecino reportó haber escuchado los gritos desgarradores de una criatura, según confirmó la detective Erica Schaller, perteneciente al Departamento de Policía de Burlington.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron en el exterior de la casa a la hija mayor de la pareja, quien se mostraba visiblemente quebrada en llanto. La pequeña contó que había logrado escapar junto a su amiga tirándose por una ventana del primer piso luego de presenciar cómo su padre comenzaba a agredir violentamente a su madre.

Al ingresar a la residencia, los uniformados encontraron a la mujer inconsciente sobre la cama, ensangrentada y con heridas destructivas en la cabeza. En tanto, Bal Khadka se hallaba en el living intentando colocarle los calzados a su hija de 3 años con total calma. Desde la fiscalía señalaron que el agresor apenas pronunció un frío “Hola” al ver a los agentes, mostrando una actitud de absoluta apatía e inmutabilidad.

La víctima fue derivada de urgencia al University of Vermont Medical Center en estado crítico. Pese al esfuerzo del personal sanitario, la mujer falleció el domingo por la noche debido a la severidad irreparable de los traumatismos provocados durante la agresión.

Una nena grabó el estremecedor audio del ataque

De acuerdo con los documentos judiciales presentados ante el tribunal, una de las niñas logró accionar su teléfono celular y grabar el audio mientras se perpetraba la agresión. La fiscal del condado de Chittenden, Sarah George, definió ese registro sonoro como “una de las cosas más terribles” que ha tenido que escuchar a lo largo de su carrera judicial, remarcando la crueldad de agredir a la víctima en presencia de las menores.

“El hecho de que esto haya ocurrido frente a su propia hija de 3 años, su hija de 10 y otra niña de 10 años, y el trauma consecuente, representa un factor agravante determinante”, sostuvo la fiscal. Situaciones de violencia intrafamiliar donde los más chicos quedan expuestos suelen repetirse a nivel global, recordando otros dramáticos episodios donde una tragedia familiar concluyó con la muerte de menores en el propio hogar.

Durante las entrevistas con los investigadores, las nenas declararon que su padre había consumido sustancias estupefacientes y que acusaba injustificadamente a su madre de infidelidad. Además, manifestaron que no era la primera oportunidad en que el sujeto intentaba atentar contra la vida de su pareja. En la sede policial, los agentes describieron a Khadka como una persona impasible que no expresaba remordimiento. La linterna utilizada como arma homicida fue incautada en el cajón de una cómoda dentro del dormitorio principal.

Antecedentes por violencia y situación procesal del imputado

Los registros judiciales revelaron que Bal Khadka contaba con una extensa lista de antecedentes. Ya había sido condenado previamente por violar órdenes de restricción de acercamiento, incumplir pautas de libertad condicional y conducir bajo los efectos del alcohol. La fiscal George confirmó la existencia de denuncias previas por violencia doméstica, aunque al menos una investigación fue archivada debido a que la víctima, Lila Khadka, prefirió no continuar con el proceso judicial por temor o coacción.

“El Estado no puede avanzar sin el testimonio directo de las víctimas y testigos”, fundamentó George, aclarando que no se debe responsabilizar a las víctimas ya que sufren un severo abuso físico, psicológico, emocional y financiero. Este tipo de desenlaces fatales se enmarca en la creciente preocupación por la violencia de género, similar a episodios trágicos donde un hombre le disparó a su pareja en un violento ataque antes de que se constatara la tragedia.

Inicialmente, la Justicia imputó a Khadka por intento de homicidio, pero la carátula fue recaratulada a homicidio en segundo grado luego del deceso de la mujer. El martes 13 de octubre, el acusado compareció en los tribunales y se declaró inocente. Permanece detenido sin derecho a fianza en la Northwest State Correctional Facility y podría recibir una pena de prisión perpetua. Sus hijas, en tanto, quedaron bajo el resguardo de familiares cercanos.