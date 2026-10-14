Inestabilidad y tormentas: día por día, cómo sigue el tiempo en Añelo y Rincón de los Sauces

Las áreas petroleras de la provincia de Neuquén atraviesan un período de marcada inestabilidad climática. Así seguirá el tiempo.

Las áreas petroleras de la provincia de Neuquén, en las localidades de Añelo y Rincón de los Sauces , atraviesan un período de marcada inestabilidad climática, caracterizado por la presencia de lluvias, desarrollo de tormentas y un progresivo incremento en las temperaturas.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, en Añelo , este miércoles 14 de octubre se presenta con cielo mayormente cubierto durante el día, con una temperatura máxima de 20°C, vientos del noreste a 17 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica intensidad. Al llegar la noche, el cielo continuará completamente cubierto, mientras la mínima se ubicará en los 9°C con vientos del este a 14 km/h y ráfagas que subirán a 26 km/h.

Por su parte, Rincón de los Sauces iniciará este miércoles bajo condiciones de inestabilidad tanto durante el día como por la noche, registrando una máxima de 16°C durante el día con vientos del este a 20 km/h y ráfagas de la misma intensidad. Por la noche, la inestabilidad se mantendrá con una mínima de 7°C y vientos del este a 18 km/h con ráfagas de 25 km/h.

Para el jueves 15, en Añelo se mantendrá el panorama nublado durante toda la jornada. En el día, se registrará una máxima de 20°C, vientos del este a 24 km/h y ráfagas de igual magnitud, mientras que por la noche el termómetro marcará 8°C con vientos del este a 26 km/h y ráfagas de 37 km/h.

En Rincón de los Sauces, el jueves 15 requerirá precaución ante la formación de posibles tormentas durante el día, acompañadas por una máxima de 17°C, vientos del este a 27 km/h y ráfagas de la misma velocidad. Durante la noche del jueves persistirá el ambiente inestable, con una mínima de 9°C, vientos del este a 29 km/h y ráfagas de 38 km/h.

El viernes 16, Añelo mostrará un cielo mayormente cubierto por la tarde con una máxima de 18°C, vientos del noreste a 26 km/h y ráfagas de 30 km/h. Hacia la noche del viernes, el cielo se cubrirá por completo, fijando una mínima de 9°C con vientos del noreste a 27 km/h y ráfagas de 45 km/h.

Gentileza

En Rincón de los Sauces, para el viernes 16 se aguarda un día inestable con una máxima en ascenso de 19°C, vientos del noreste a 35 km/h y ráfagas de 35 km/h. Hacia la noche del viernes, el cielo estará mayormente cubierto, marcando 9°C de mínima con vientos del noreste a 35 km/h y ráfagas de 40 km/h.

Fin de semana en Añelo y Rincón de los Sauces

El fin de semana se intensificará la inestabilidad en la ciudad de Añelo. El sábado 17 traerá lluvias débiles y dispersas durante el día con una máxima de 22°C, vientos del noreste a 40 km/h y ráfagas de 45 km/h, dando paso a una noche parcialmente nublada de 7°C, con vientos a 11 km/h y ráfagas de 48 km/h.

Finalmente, el domingo 18 se registrarán tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante el día, con una máxima de 24°C, vientos del noreste a 28 km/h y ráfagas de 51 km/h, manteniéndose las lluvias y chaparrones durante la noche con 9°C de mínima, vientos del noreste a 39 km/h y ráfagas de 46 km/h.

Las tormentas en Rincón de los Sauces dejaron caminos anegados.

En Rincón de los Sauces, el fin de semana continuará con el cuadro inestable. El sábado 17 transcurrirá inestable de día con 22°C de máxima, vientos del sudeste a 8 km/h y ráfagas de 30 km/h, seguido de una noche inestable de 10°C con vientos del sudeste a 35 km/h y ráfagas de 12 km/h.

Por último, el domingo 18 reaparecerá la probabilidad de posibles tormentas en horas del día con una máxima de 21°C, vientos del sur a 13 km/h y ráfagas de 16 km/h, culminando con una noche inestable de 12°C, vientos del sudeste a 18 km/h y ráfagas de 31 km/h.