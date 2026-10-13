Sigue la lluvia: cuál es la situación en Rincón de los Sauces

El fuerte temporal que afecta a la región golpeó con dureza la comarca petrolera, donde se registró el anegamiento de varios caminos y hasta una camioneta fue arrastrada por la corriente.

El fuerte temporal marcado por alertas naranja y amarilla provocó importantes afectaciones en distintas regiones de Neuquén, con caída de granizo, intensas precipitaciones en breves períodos de tiempo y ráfagas de viento . Las zonas más golpeadas comprenden un corredor que se extiende desde el norte hasta el centro-sur provincial, abarcando localidades como Bajada del Agrio, Mariano Moreno, Los Catutos, Las Coloradas, Paso Aguerre y R incón de los Sauces.

Precisamente, en esta última, la crecida de los arroyos provocó el deterioro de los caminos . Además, la acumulación de agua dejó a la ciudad prácticamente aislada, con rutas interrumpidas y accesos cerrados.

Uno de los sectores más afectados fue el Arroyo Carranza , sobre la Ruta Provincial 5 , donde la fuerza del agua arrastró una camioneta en la que viajaban dos personas.

En diálogo con Canal 7, Aldo Trujillo, secretario de Gobierno de Rincón de los Sauces, advirtió que “nosotros estamos aislados tanto por la Ruta 5 como por la Ruta 6. La 6 que conecta con la 8 también está inhabilitada”, explicó.

“Hoy el problema más grave es que no tenemos entrada ni salida a Rincón de los Sauces", detalló el funcionario al describir la situación. “Hoy el problema más grave es que no tenemos entrada ni salida a Rincón de los Sauces", detalló el funcionario al describir la situación.

El estado de las rutas en Rincón de los Sauces

Según la última actualización de Defensa Civil de Rincón de los Sauces reportada a las 15:30, la situación de los principales accesos es la siguiente:

Ruta Provincial 5 – Arroyo Carranza: cortada hasta nuevo aviso.

Ruta Provincial 6 – Ruta Nacional 40: transitable con precaución. Se recomienda circular en vehículos 4x4.

Ruta Provincial 6 – Octavio Pico: transitable con extrema precaución debido a la acumulación de barro y lagunas de agua. Se recomienda utilizar camionetas 4x4.

Ruta Provincial 8: transitable con precaución por acumulación de barro.

Desde el organismo solicitaron a los conductores extremar las precauciones, respetar las recomendaciones de seguridad y evaluar las condiciones antes de emprender un viaje.

Una camioneta arrastrada y un desvío complicado

En cuanto al sector del arroyo Carranza, el panorama continúa siendo complicado debido al importante caudal de agua. Las imágenes registradas durante la madrugada muestran la violencia con la que la corriente arrastró una camioneta, la volcó sobre uno de sus laterales y la dejó parcialmente enterrada entre el barro y los sedimentos.

Según explicó Trujillo, se trató de “un accidente con buen final porque las dos personas que iban en la camioneta lograron salir por sus propios medios", destacó.

Además, explicó que los cortes de tránsito en ese sector son habituales durante las tormentas; sin embargo, aclaró que “lo que es inusual es que haya llovido tanto y tan seguido".

Actualmente, en el lugar se desarrolla una obra para construir un puente que permita solucionar los problemas de circulación. Sin embargo, los trabajos todavía no finalizaron y el tránsito depende de un desvío de tierra que sufrió importantes daños.

De acuerdo con la información difundida por la empresa responsable de la obra indicó que la recuperación del desvío podría demandar más de 24 horas, por lo que el corte continuará hasta que estén garantizadas las condiciones de seguridad.

Traslado sanitario para pacientes con diálisis

Una de las situaciones más delicadas que dejó el temporal está relacionada con ocho pacientes de Rincón de los Sauces que necesitan trasladarse a Neuquén capital para realizarse tratamientos de diálisis.

Trujillo explicó que la localidad no cuenta con un centro para efectuar ese tratamiento y que la intendenta Norma Sepúlveda mantenía conversaciones con autoridades provinciales para gestionar un vuelo sanitario.

Esta tarde se confirmó el operativo de traslado aéreo para garantizar la continuidad de los tratamientos.

La Municipalidad estableció comunicaciones con el secretario del Interior, Gustavo Coatz, el Ministerio de Salud provincial y el hospital local.

Como resultado, para este miércoles está prevista la llegada de un helicóptero que trasladará a cuatro pacientes de PAMI y otros cuatro de Salud Pública hacia Neuquén capital.

El temporal también dejó complicaciones dentro de la ciudad. Según detalló Trujillo, aproximadamente el 30% de las calles de Rincón de los Sauces están asfaltadas, mientras que gran parte del resto presenta superficies de arcilla que dificultan la circulación después de las lluvias.

Como consecuencia, se suspendieron las clases en algunos establecimientos educativos y todas las actividades municipales.

Los números de emergencia

Ante las consecuencias del temporal, la Municipalidad de Rincón de los Sauces difundió los teléfonos disponibles para solicitar asistencia, informar inconvenientes en los servicios públicos y realizar reclamos.