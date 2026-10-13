Cargaron nafta en una estación de servicio, mostraron un comprobante falso y se fueron

La presunta estafa ocurrió este martes por la madrugada en la capital. Tras una investigación y una consigna policial, el sospechoso se entregó voluntariamente.

Uno de los sospechosos fue demorado y puesto a disposición de la justicia.

Un nuevo intento de estafa en la ciudad de Neuquén capital desencadenó un operativo policial que tuvo lugar este martes. La secuencia ocurrió en una estación de servicio y fue protagonizada por dos sujetos.

De acuerdo a la información difundida por las fuerzas de seguridad de la provincia, esta madrugada dos hombres cargaron combustible por un valor de 50 mil pesos y se retiraron luego de realizar un supuesto pago mediante una transferencia electrónica que nunca se acreditó.

El episodio fue denunciado por un trabajador del establecimiento, quien advirtió que el dinero correspondiente a la carga de combustible no había ingresado a la cuenta de la estación de servicio.

Ante esta situación, el playero alertó a las autoridades por una posible maniobra fraudulenta. A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Primera inició una investigación para identificar a los involucrados y determinar las circunstancias del hecho.

FOTO ILUSTRATIVA. Sebastián Fariña Petersen

Investigación y demora

Tras recibir la denuncia, los efectivos de la Comisaría Primera entrevistaron al playero para reconstruir la secuencia y obtener información que permitiera identificar a los sospechosos.

En paralelo, solicitaron la colaboración del personal del área de Monitoreo, que comenzó a analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad con el objetivo de establecer el recorrido del vehículo en el que se movilizaban los hombres.

Este trabajo permitió reunir datos sobre la camioneta presuntamente utilizada durante la maniobra y avanzar en su localización.

Con la información obtenida, los uniformados lograron ubicar un vehículo que estaría relacionado con el hecho e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Durante las averiguaciones, la Policía constató que el sospechoso registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa judicial, situación que motivó nuevas actuaciones y la intervención de la Fiscalía.

Conforme a las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, se dispuso una consigna policial en el lugar donde se encontraba el hombre, con el objetivo de garantizar su identificación y posterior traslado.

Finalmente, durante la mañana de este martes, el sospechoso salió voluntariamente de su domicilio y quedó a disposición del personal policial que permanecía en el sector.

Los efectivos procedieron a demorarlo y trasladarlo a las instalaciones de la Comisaría Primera de Neuquén, donde continuaron con las actuaciones correspondientes.

Un hombre denunció que perdió su tarjeta y le gastaron más de $800 mil pesos

Una denuncia por el extravío de una tarjeta terminó en un allanamiento y aprehensión de un joven en Centenario. Días atrás, un hombre detectó movimientos bancarios no autorizados por más de 800 mil pesos lo que derivó a una investigación.

Frente a este episodio, personal del Departamento Delitos Económicos, a través de la División Estafas y Otras Defraudaciones, llevó adelante un allanamiento en la ciudad que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años y el secuestro de varios elementos de interés para una investigación por presunta estafa bancaria.

Las operaciones comerciales investigadas alcanzaban un monto aproximado de 887.700 pesos e incluyen transacciones en diversos comercios y un casino de la región.

Para dar con el sospechoso, se realizó un relevamiento de registros fílmicos y de información en diversas entidades comerciales y bancarias, lo que arrojó resultados positivos.