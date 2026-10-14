Intensa búsqueda de tres jóvenes desaparecidos en Neuquén

Buscan a una adolescente de 19 años, a una joven mujer de 33 años y uno de 35 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado sábado 10 de octubre.

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió tres comunicados por la desaparición y búsqueda de tres jóvenes desaparecidos en las últimas horas en la capital.

Se informó a la comunidad que una adolescente de 19 es intensamente buscada tras la denuncia por su desaparición raicada este martes 13 para dar con su paradero. Se trata de Pía Nicole Sandoval Riquelme, de nacionalidad argentina, de una altura de 1.65 metros, tez blanca, cabellos largos rubios, ojos marrones, y contextura física delgada.

La joven fue vista en zona oeste de la capital neuquina, y su vestimenta al al momento de ausentarse estaba compuesta por una campera de cuerina gris y pantalón de jean negro.

Interviene la Fiscalía de Homicidios, y la Comisaría 16°. Ante cualquier información pueden comunicarse al Tel .: (299) 4192047.

Los otros jóvenes cuyo paradero es desconocido

Además, otros dos jóvenes son buscados. Una mujer de 33 años que desapareció este último martes a las 9 también en el oeste de la ciudad. Fue identificada como Noelia Carolina Peña, de nacionalidad argentina, tez blanca, cabellos rojizos, ojos marrones y contextura física delgada.

De acuerdo a la información policial, fue vista por última vez ayer y vestía una remera cerleste, pantalón Adidas negro y zapatillas blancas. Ante cualquier información pueden comunicarse al Tel .: (299) 4192047.

También es buscado por estas horas un hombre de 35 años, desaparecido desde el sábado 10 de octubre. Según la información, se trata de José Miguel Cides, de nacionalidad argentina, de 1,70 metros, tez trigueña, cabellos lacios oscuros, ojos marrones y contextura física delgada. Al momento de ausentarse vestía una campera negra, panatlón verde y zapatillas negras.

Se lo vio por última vez en zona centro. Ante cualquier información comunicarse con la Comisaría 2° al teléfono (299) 4063806.