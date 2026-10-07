Lo buscaban hace semanas en Neuquén y lo descubrieron de casualidad en una estación de servicio

Patricio no sabía que figuraba como desaparecido porque no tenía celular. Un hombre lo reconoció, le prestó el teléfono y logró reencontrarse con su familia.

Encontraron al joven que era intensamente buscado en Neuquén: ya se pudo contactar con su familia.

La búsqueda de Patricio Daniel Bustos terminó con la noticia que su familia esperaba desde hacía semanas: el joven fue encontrado sano y salvo en Añelo. Un hombre que lo reconoció en una estación de servicio advirtió que se trataba de la persona que era buscada y logró ayudarlo a comunicarse con sus familiares.

El encuentro ocurrió en una estación de servicio YPF de la localidad petrolera, donde un hombre se cruzó con Patricio y tuvo la impresión de conocerlo. Se acercó y le dijo: “Yo te conozco”.

Patricio, sorprendido, le preguntó de dónde. La respuesta permitió comprender rápidamente lo que estaba ocurriendo: “A vos te buscan”, le dijo el hombre.

El joven no entendía la situación. Según contó su mamá a LM Neuquén, le respondió que no había hecho nada y que simplemente había llegado a la zona para buscar trabajo. Fue entonces cuando el hombre le explicó que era su familia la que llevaba adelante la búsqueda y le mostró información sobre el pedido de paradero.

Sin teléfono y sin poder comunicarse

Una de las principales dificultades que atravesó Patricio durante este tiempo fue que no tenía teléfono celular. Esto había complicado todavía más el contacto con sus familiares y también explicaba por qué no respondía los mensajes que le enviaban.

El hombre que lo encontró le prestó su propio teléfono para que pudiera comunicarse con su papá. También le permitió ingresar a su cuenta de Mercado Pago.

Ese acceso fue importante porque el padre de Patricio había continuado enviándole dinero durante el tiempo en que no podían comunicarse, pero el joven no podía disponer de esos fondos porque estaba sin celular. Una vez que pudo ingresar a su cuenta, logró acceder al dinero y comprar alimentos.

El contacto con la familia permitió confirmar finalmente que se encontraba en Añelo y poner en marcha el protocolo de búsqueda para personas desaparecidas.

La Policía lo trasladó a la Comisaría 10ª

Después de recibir la comunicación, el subcomisario a cargo de la búsqueda de personas en Neuquén activó rápidamente el procedimiento y dio intervención al personal de Añelo.

La Comisaría 10ª se encargó de ubicar y trasladar a Patricio. El joven pasó la noche en ese lugar, bajo resguardo, mientras se organizaba el contacto con su familia.

Su permanencia en la dependencia policial no estuvo relacionada con ningún delito. Según explicó su madre, se buscó que tuviera un lugar seguro donde permanecer debido a las condiciones climáticas y, especialmente, porque estaba lloviendo y hacía frío.

La prioridad fue que pudiera permanecer protegido y que el padre pudiera tomar contacto con él.

La emoción de una familia que pasó semanas sin noticias

La confirmación de que Patricio había sido encontrado generó un enorme alivio entre sus familiares, que durante los últimos días habían difundido su fotografía, realizado consultas y pedido colaboración para intentar conocer su paradero.

Su mamá contó que recibió una enorme cantidad de mensajes de personas que se ofrecieron a ayudar y destacó especialmente la respuesta de la comunidad neuquina. La mujer agradeció a cada una de las personas que colaboró durante la búsqueda y remarcó que la solidaridad recibida fue fundamental para atravesar los momentos de mayor angustia.

“Estoy conmovidísima. Neuquén es una comunidad que es muy solidaria. Lo que hicieron en estos días no me lo voy a olvidar en mi vida”, sostuvo.

También contó que recibió mensajes de personas que, sin conocer personalmente a Patricio ni a su familia, se pusieron a disposición para colaborar con la búsqueda. “Me llenaron el corazón. No hay como la angustia de esto de no saber, es terrible”, expresó.

Su mamá destacó especialmente que, detrás de la angustia y la incertidumbre de las últimas semanas, apareció una cadena de personas que colaboraron para que Patricio pudiera ser encontrado. “Se vio la humanidad que tienen todos. Gente maravillosa, no tengo palabras para agradecerles a todos y cada uno lo que aportó, lo que generó”, expresó.

La búsqueda terminó con Patricio a resguardo en Añelo y con su familia nuevamente en contacto con él.