Causa Sergio Ávalos I: "Las penas van a ser muy severas y nosotros estamos esperanzados"

El abogado de la familia del estudiante universitario se mostró satisfecho por la cercanía del juicio oral y público contra los 19 imputados.

Falta poco para el juicio oral y público por el delito de desaparición forzosa de persona.

El abogado querellante, Sergio Heredia, espera que las “penas sean contundentes” contra los 19 imputados que irán próximamente a juicio oral y público por el delito de desaparición forzosa de persona contra el joven estudiante neuquino Sergio Ávalos.

Se trata de la causa conocida como Ávalos I, que investiga la desaparición del estudiante de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) oriundo de Picún Leufú quien fue visto por última vez en el interior del boliche Las Palmas de esta capital en la madrugada del 14 de junio de 2003, cuando tenía 18 años.

Tras el reciente rechazo de un pedido de nulidad presentado por las defensas, el abogado representante de la familia Ávalos confirmó que ya no quedan recursos ni artilugios legales para seguir dilatando el proceso y que se está a las puertas del juicio oral. Ahora, la expectativa está puesta en que el juez federal Gustavo Villanueva eleve formalmente la causa a juicio.

“Estamos satisfechos de que ya está en cercanía el juicio. Nosotros ya hicimos la acusación. Así que vamos a ser parte del juicio y estamos muy contentos”, dijo Heredia en diálogo con radio Capital. Recientemente estuvo con el padre de Sergio, Asunción Ávalos. E indicó que “esto ha sido una noticia realmente que nos pone contentos por Asunción, por su avanzado edad, aunque él está fuerte para asistir al juicio”, en alusión a los 93 años que tiene.

Los imputados que van a juicio

El abogado patrocinador de la familia de Sergio sostuvo que los imputados por el delito de desaparición forzada de persona son 19 en total. Si bien aclaró que 11 irán en calidad de coautores y 8 como partícipes necesarios. Agregó que este delito es considerado de lesa humanidad que continúa en ejecución hasta que se hallen los restos de la víctima.

El letrado dijo que llegar a esta instancia “ha sido un mazazo porque la cercaría del juicio creo que está poniendo a pensar a mucha gente”. Y adelantó: “Acá las penas van a ser muy severas y nosotros estamos muy esperanzados. Tenemos mucha seguridad en el trabajo nuestro, en el trabajo de la fiscalía, y van a ser condenados”.

Explicó que no todos los imputados tienen la misma responsabilidad. “Han tenido una distinta participación en los hechos”, agregó.

El abogado indicó que los hechos ocurrieron dentro del boliche "Las Palmas". "Él nunca salió del boliche por sus propios medios; su cuerpo fue retirado después", aseveró el letrado, remarcando que el objetivo número uno de la querella sigue siendo encontrar los restos del joven estudiante de la UNCo.

Señaló que de forma paralela avanza la causa Ávalos II orientada a investigar el encubrimiento y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Heredia apuntó directamente contra sectores del poder policial que aún continúan activos en la provincia y que en su momento garantizaron la impunidad de los responsables.