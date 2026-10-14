Guardar pruebas y pedir la eliminación de imágenes sexuales falsas son pasos clave. Qué recursos existen para adultos y menores.

Qué hacer si crean imágenes tuyas desnudo con IA y cómo lograr que las eliminen de internet

Qué hacer si crean imágenes tuyas desnudo con IA y cómo lograr que las eliminen de internet

La creación de desnudos falsos con inteligencia artificial y su difusión en Internet sin consentimiento representan una forma de violencia digital que puede afectar a personas de distintas edades.

Una fotografía publicada en redes sociales puede ser suficiente para generar una imagen sexual manipulada. Este material puede utilizarse para acosar, humillar o extorsionar a las víctimas.

Ante esta situación, es esencial guardar pruebas, denunciar y solicitar la eliminación del contenido en las plataformas. También existen recursos de asesoramiento y asistencia específicos para adultos y menores de edad.

Qué hacer si crean o difunden un desnudo falso tuyo

“No borres nada antes de guardarlo. Las capturas son un primer registro, pero se pueden cuestionar. Y también es recomendable asesorarse legalmente sobre cómo preservar la evidencia para que tenga valor en una denuncia”, aconsejó Florencia Zappalá, abogada especialista en ciberseguridad, privacidad y datos personales.

“Hay que recordar que crear imágenes sexuales falsas con IA (deepfakes) de niñas, niños y adolescentes puede ser delito en Argentina, aunque no existe una figura penal específica. Estos casos suelen encuadrarse en el artículo 128 del Código Penal, que castiga las representaciones sexuales de menores, y en 2025 una Cámara Penal de Zárate-Campana sostuvo que ese término incluye las imágenes generadas con IA”, explicó la abogada.

Para documentar lo ocurrido, conviene registrar los enlaces de las publicaciones, los nombres de las cuentas que difundieron el contenido y las fechas. Si hubo mensajes de acoso o amenazas, esas conversaciones también pueden servir como prueba. El asesoramiento legal permite definir cómo preservar esa información antes de solicitar que se retire el material.

Cuando las imágenes representan sexualmente a menores, se recomienda evitar descargarlas o reenviarlas para reunir pruebas. En ese caso corresponde pedir orientación a las autoridades sobre cómo documentar el hecho sin ampliar la circulación del contenido.

En caso de amenazas que puedan incluir una exigencia de dinero para no publicar las imágenes o dejar de compartirlas, pagar no garantiza que el responsable elimine los archivos ni que termine el chantaje. Frente a esa situación, Zappalá es tajante: “No pagues ni negocies. Ceder no frena la difusión”.

Cómo pedir que retiren un desnudo falso de Internet

StopNCII.org es un servicio gratuito que ayuda a las personas adultas a limitar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. También admite desnudos falsos creados con inteligencia artificial y puede utilizarse desde Argentina.

“StopNCII.org crea una huella digital de la imagen en tu propio dispositivo. Así las plataformas que participan pueden detectarla y bloquearla sin que tengas que mandarles la foto”, explicó la abogada.

Para iniciar el trámite, la persona afectada debe seleccionar el archivo que quiere proteger. En un caso de manipulación con IA, necesita tener acceso al desnudo falso: la fotografía original con ropa no sirve para identificar sus copias. Al finalizar, recibe un número de caso y un PIN que debe conservar para consultar el estado del proceso.

Las plataformas adheridas revisan las coincidencias y retiran el contenido si infringe sus políticas. El servicio no borra las imágenes de toda Internet ni actúa sobre los chats cifrados. Si el material ya fue publicado, StopNCII recomienda además reportarlo directamente en la plataforma donde aparece.

Cómo solicitar la retirada de los resultados de Google

Google permite pedir que se quiten de sus resultados las imágenes sexuales falsas en las que se pueda identificar a una persona y que se hayan distribuido sin su consentimiento. La solicitud puede iniciarse desde su formulario de retirada de contenido sexual personal, con las direcciones de las páginas donde aparece el material.

Vale aclarar que eliminar un resultado del buscador no borra la publicación del sitio que la aloja. Para eso hace falta un reclamo ante esa página o plataforma. Google también aclara que no deben tomarse ni enviarse a su formulario capturas que muestren sexualmente a menores de 18 años.

Dónde denunciar y pedir ayuda en Argentina

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), del Ministerio Público Fiscal, recibe denuncias y publica como contacto el correo [email protected]. El reporte ante una plataforma y la denuncia ante las autoridades son gestiones diferentes: solicitar la retirada del contenido no reemplaza la presentación judicial.

Para recibir orientación ante situaciones de violencia familiar o sexual, la Línea 137 atiende gratis desde todo el país, las 24 horas, los 365 días del año. También responde por WhatsApp al 11-3133-1000. Pueden comunicarse las víctimas, sus familiares y otras personas que necesiten asistencia.

Cuando hay niños o adolescentes afectados, la Línea 102 brinda escucha, contención y orientación de manera gratuita y confidencial. También pueden llamar familiares y docentes. Es un servicio de acompañamiento, no de emergencias.