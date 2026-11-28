El candidato de Primero Neuquén propone obras, salud y seguridad como ejes de gestión. Nacido y criado en la localidad, apuesta a replicar el modelo de la capital neuquina y destaca su vínculo con el gobernador.

Con el respaldo de una trayectoria forjada junto a los vecinos, Nelson Álvarez encabeza la propuesta de Primero Neuquén para conducir los destinos de Plaza Huincul por su profundo arraigo a la localidad y su vocación de servicio.

Su plataforma centra sus ejes centrales en obras, salud y seguridad . El candidato se postuló a intendente con la decisión de replicar el exitoso ejemplo de gestión de Mariano Gaido en la capital neuquina, apoyado en su histórica sintonía política con el gobernador Rolando Figueroa.

"Mi decisión es querer poner a Plaza Huincul en primer nivel", afirmó Álvarez al sintetizar el horizonte de su plataforma. Para alcanzar ese estándar, el plan incorpora la creación de un área específica de Salud dentro de la estructura municipal, orientada a brindar atención primaria ágil y cercana.

Su programa de gobierno parte de una premisa clara: ordenar las prioridades para resolver las demandas cotidianas de cada sector mediante hechos concretos. El eje central de su plan radica en garantizar la llegada de los servicios básicos a todos los barrios y ejecutar un programa sostenido de asfalto que asegure calles transitables durante todo el año, incluso en jornadas de lluvia intensa.

La infraestructura comunitaria ocupa un lugar estratégico dentro de su agenda de desarrollo urbano. El candidato proyecta la construcción de una Ciudad Deportiva integral y la puesta en marcha de un Centro Cultural propio, dos espacios pensados para contener a las juventudes, fomentar el encuentro familiar y jerarquizar la vida social de la localidad.

En materia de prevención ciudadana, su propuesta contempla un esquema activo de cuidado comunitario. La iniciativa prevé articular mayor presencia policial en las calles junto con dispositivos municipales de acompañamiento permanente al vecino, consolidando entornos seguros y tranquilos para las familias huinculenses.

El modelo de Gaido y el vínculo con Figueroa

El proyecto local de Primero Neuquén en Plaza Huincul se nutre de una sólida articulación provincial y de un modelo de administración probado con éxito.

Por un lado, su mirada sobre cómo administrar el Estado municipal encuentra su mayor inspiración en la capital neuquina. Para Álvarez, el crecimiento sostenido que experimentó la ciudad bajo la conducción de Gaido constituye el ejemplo a seguir, un modelo basado en cuentas ordenadas, planificación urbana, inversión constante en obra pública y cercanía cara a cara con los ciudadanos.

"Es a ese nivel que quiero llevar a Plaza Huincul", aseguró al proyectar la aplicación de esas mismas políticas de eficiencia y cumplimiento para hacer crecer a su comunidad.

Por otro lado, Álvarez mantiene un vínculo político y personal de larga data con Figueroa, a quien acompañó desde su etapa como vicegobernador y durante todo el proceso de construcción que lo llevó a la gobernación de la provincia.

"Trabajamos muchos años juntos, siempre tuvimos una llegada muy especial", destaca el dirigente sobre una relación basada en la confianza mutua y el trabajo en equipo en el territorio.

Una candidatura con arraigo local

La determinación de competir por la intendencia nace de una convicción ligada a la identidad y al sentido de pertenencia. Álvarez sostiene que el futuro de la ciudad requiere una conducción encabezada por alguien que conozca su historia desde adentro, recorra sus barrios a diario y comparta las mismas vivencias que sus habitantes.

Su propuesta busca dejar atrás los esquemas distantes para instaurar una gestión de puertas abiertas, donde mirar a los ojos y estrechar la mano del vecino sea el compromiso diario de gobierno.

El hecho ocurrió en Plaza Huincul. Sebastián Fariña Petersen

"Estoy seguro de que nos merecemos que Plaza Huincul la gobierne una persona como yo, nacido y criado en la localidad, que realmente ame a Plaza Huincul", expresó con firmeza.

Detrás de la candidatura existe una extensa trayectoria de compromiso social e institucional construida paso a paso. Nelson Álvarez tiene 41 años, es padre de cuatro hijas y se desempeña desde hace décadas como trabajador independiente en el ámbito privado, una experiencia que le aportó conocimiento directo sobre el esfuerzo cotidiano de las familias y emprendedores locales.

Esa pertenencia se traduce en una voluntad de trabajo incansable para que cada obra prometida se convierta en una realidad tangible, honrando el valor de la palabra cumplida como garantía de progreso colectivo.