En los últimos días, la capital y la provincia registran temperaturas elevadas y los picos de consumo superan los valores establecidos.

El calor extremo provoca un consumo excesivo de agua potable en las viviendas.

Ante las altas temperaturas que se registran en los últimos días en Neuquén , desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) solicitaron a la comunidad hacer un uso responsable del agua potable . El consumo excesivo durante las jornadas de calor extremo genera inconvenientes en la distribución del servicio en distintos puntos de la provincia.

El organismo explicó que los picos de consumo superan los valores para los cuales fueron diseñadas las redes de distribución, lo que provoca bajas presiones y faltantes temporales de agua , principalmente en las zonas altas y alejadas de las fuentes de abastecimiento.

En promedio, los sistemas de agua potable de la provincia producen alrededor de 800 litros por habitante por día, cuando las normas sanitarias nacionales e internacionales establecen un consumo razonable de 300 litros diarios por persona, según explicó el EPAS.

Desde el organismo remarcaron que la provincia cuenta con capacidad suficiente para potabilizar agua y que los sistemas de abastecimiento funcionan con normalidad. Sin embargo, el consumo excesivo y el derroche dificultan la distribución equitativa del recurso.

La situación en Neuquén

Durante el jueves y el viernes, la ciudad de Neuquén fue la más calurosa del país, de acuerdo al ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con temperaturas por encima de los 35 grados, la capital provincial conservó el primer lugar de altas temperaturas a nivel nacional. Durante este viernes alcanzó los 36 grados mientras que durante el jueves, también lideró con temperaturas de 33,7 grados.

Desde el EPAS advirtieron que durante las jornadas de calor extremo, el consumo en la capital alcanza valores cercanos a los 700 u 800 litros diarios por persona.

Esta problemática se replica en distintas localidades de la provincia, especialmente durante la temporada estival.

Maria Isabel Sanchez

Qué pasa en Chos Malal y Andacollo

A los inconvenientes generados por las altas temperaturas se suma una problemática que afecta particularmente a las localidades del norte neuquino: la elevada turbiedad de los ríos producto de las intensas precipitaciones en la cordillera.

En Andacollo, las tormentas asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el arrastre de grandes cantidades de sedimentos hacia el río Neuquén, principal fuente de abastecimiento de la localidad. Esta situación obliga al EPAS a reducir o suspender temporalmente la producción para garantizar la calidad del agua destinada al consumo humano.

Ante este escenario, el organismo trabaja junto al municipio en el mantenimiento y la mejora de los pozos filtrantes existentes, además de avanzar en la búsqueda de fuentes alternativas de abastecimiento.

En Chos Malal, en tanto, la elevada turbiedad de los ríos Curi Leuvú y Neuquén ralentiza el proceso de potabilización. A esto se suma el incremento del consumo por las altas temperaturas, lo que obliga a restringir el servicio en determinados momentos del día.

Las recomendaciones del EPAS

Mientras persista la emergencia hídrica, desde el organismo provincial insistieron en la necesidad de tomar conciencia sobre el cuidado del agua potable y solicitaron a los vecinos:

Priorizar el uso del agua para consumo humano, hidratación e higiene personal.

Evitar el derroche en actividades no esenciales.

Restringir el riego de patios y jardines a los horarios permitidos en cada localidad.

Postergar o minimizar el llenado de piletas domiciliarias.

Incorporar hábitos de consumo responsable tanto en los hogares como en las actividades comerciales y turísticas.

“El agua alcanza si la usamos con responsabilidad”, señalaron desde el EPAS, al tiempo que destacaron la importancia del compromiso individual para garantizar el suministro a toda la comunidad.

Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse telefónicamente al 0800-222-4827, a través del chatbot al 299-4523084 o ingresar a la página web oficial del organismo, epas.gov.ar.