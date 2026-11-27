La histórica empresa neuquina abrirá su primera sucursal en Centenario. Una nueva inversión y cuatro días de beneficios especiales y premios.

Casa Ferracioli abrirá el próximo 28 de noviembre de 2026, a las 9:00, su primera sucursal en Centenario , ubicada en Nelson Mandela 207, manzana 5, sobre la Ruta 7. Cerca de cumplir cien años de trayectoria, la empresa continúa apostando por Neuquén y llega a una nueva ciudad con su propuesta de deportes y tiempo libre.

Una propuesta pensada para acompañar a los vecinos de Centenario y localidades cercanas en la práctica deportiva, la vida cotidiana y las actividades al aire libre durante todo el año.

Para celebrar la apertura

Durante los primeros días desde la inauguración, las primeras 100 personas de cada mañana que compren $50.000 o más recibirán de regalo una orden de compra por $50.000 para utilizar en Ferracioli.

Por las tardes, quienes realicen una compra podrán presentar su ticket y participar de una ruleta con distintos premios. Estas actividades acompañarán la apertura y serán una oportunidad para conocer el nuevo local y compartir un momento en familia.

Una historia que sigue creciendo

La llegada a Centenario forma parte del camino de Casa Ferracioli hacia su centenario. Por sus locales pasaron generaciones de familias neuquinas que encontraron lo necesario para sus primeras salidas de camping, el comienzo de las clases o la práctica de su deporte favorito.

Con raíces en Neuquén, la empresa suma una nueva sucursal y reafirma su decisión de seguir invirtiendo en la provincia. Cerca de cumplir cien años, Ferracioli continúa escribiendo su historia junto a las familias neuquinas, ahora también desde Centenario.

Datos de la apertura