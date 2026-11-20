El salto más grande se da al final de la primaria. A los 12 años, casi nueve de cada diez ya usan un teléfono, aunque sea prestado.

Una realidad cada vez más dura golpea a los adultos responsables. Ahora se supo que el 37% de los chicos de 4 años ya usa un celular en la Argentina, sea propio o prestado. La proporción crece durante la primaria y el salto más marcado llega a los 12 años, cuando el 87% usa un teléfono, once puntos más que entre los chicos de 11.

La Universidad Austral analizó los datos que el INDEC tomó en el último trimestre de 2024 sobre 9.554 chicos de 4 a 17 años. El relevamiento abarcó 31 aglomerados urbanos, entre ellos Neuquén-Plottier . La pregunta a las familias era si sus hijos habían usado un celular en los tres meses anteriores.

A Victoria Bein , psicóloga y coautora del informe "Conectados y en riesgo", le preocupa el papel del teléfono cuando los chicos todavía van al jardín. Cuando un adulto les ofrece el teléfono cada vez que se aburren o tienen que esperar, explica, les queda menos tiempo para inventar un juego o sostener una conversación. Es en esas actividades donde aprenden a concentrarse durante períodos más largos.

Cuándo reciben el primer celular propio

Los chicos reciben su primer celular con internet a los 9,6 años, en promedio. Para conocer ese dato, las autoras recurrieron a la encuesta Kids Online Argentina 2025, en la que participaron 5.910 alumnos de 9 a 17 años. Los propios estudiantes contaron cuándo habían recibido el teléfono y qué hacían en internet.

El 39% de los alumnos no tiene una computadora disponible para estudiar en casa. (Foto: Katerina Holmes / Pexels)

Entre los alumnos de 9 a 11 años, el 58% dijo que entraba a las redes sociales todos o casi todos los días. Esa frecuencia de uso también aparecía al preguntar por la escuela. Del total de alumnos de 9 a 17 años, seis de cada diez se conectaban a diario o casi a diario para estudiar o hacer la tarea.

El 39% de los alumnos carecía de una computadora que pudiera usar para la escuela. En algunas casas había una, pero la familia la destinaba a otras tareas. En los hogares de menores recursos, apenas tres de cada diez chicos podían usar una computadora propia o compartida para escribir un texto o preparar una presentación.

Qué pasa con las notas, el sueño y las reglas en casa

El 51% de los adolescentes de 12 a 17 años reconoció que pasar demasiado tiempo con el celular, en internet o con videojuegos le había traído al menos un problema en el último año. La dificultad que más señalaron tenía que ver con la escuela. Tres de cada diez dijeron que les había ido peor por el tiempo que pasaban conectados.

Casi uno de cada cuatro también contó que había intentado pasar menos tiempo con el teléfono, en internet o jugando y no lo había conseguido. Uno de cada cinco recordó que, por seguir conectado, alguna vez se había salteado una comida o había perdido horas de sueño.

Las reglas en casa también variaban con la edad. Entre los chicos de 9 a 11 años, el 72% dijo que su familia ponía condiciones sobre qué aplicaciones o sitios podía usar. Entre los de 15 a 17, la proporción bajó al 36%. En ese grupo, apenas uno de cada cuatro dijo que en su casa le fijaban un horario para conectarse o un límite de horas para navegar.