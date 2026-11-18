El videojuego de Rockstar Games tendrá su sexta entrega de la saga, y es posiblemente es el videojuego más esperado de la década.

Este jueves se estrena GTA VI, el videojuego de Rockstar Games . Y luego de 13 años, es uno de los lanzamientos más esperados de la industria. Argentina es el sexto país más caro para comprarlo , pero miles de fanáticos esperan a medianoche para obtenerlo.

El Grand Theft Auto VI (GTA 6) es el juego que lleva a meterse de lleno en la vida criminal que viene retratando la saga en sus entregas anteriores.

Acá todo se puede robar. Para cada tipo de robo tenés que tener una estrategia distinta pensada, y todo influye en cómo evolucionará la historia, que tiene un guion central y que a la vez es única para cada usuario.

En Argentina, el desbloqueo se concretará a las 00 del jueves 19 de noviembre, según el cronograma oficial difundido por la empresa. Eso significa que quienes ya tengan el título instalado deberán esperar hasta la medianoche local para iniciarlo.

El juego estará disponible en PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. Su estreno ni será compatible con PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch.

Cuánto sale comprar el Grand Theft Auto VI

Rockstar ofrece dos ediciones del GTA VI:

La estándar cuesta USD 79,99 e incluye el juego base más el Pack Vintage Vice City y un mes de acceso a GTA+, la membresía mensual de la franquicia.

e incluye el juego base más el Pack Vintage Vice City y un mes de acceso a GTA+, la membresía mensual de la franquicia. La edición Ultimate cuesta USD 99,99 y suma una colección de vehículos, armas e indumentaria adicionales.

Para comprarlo, el jugador debe ingresar a PlayStation Store desde la consola o la web, buscar el título, elegir la edición y completar el pago con una cuenta de la región argentina.

El tamaño de la descarga puede llegar a 212 GB, por lo que conviene revisar el espacio disponible en la consola y contar con una conexión adecuada.

La precarga es una alternativa para evitar tener que bajar todos los archivos el día del lanzamiento, aunque el momento de desbloqueo depende de la región y no de cuándo se complete la instalación.

Lucia Caminos y Jason Duval, los protagonistas del videojuego

Para esta sexta entrega, el videojuego transcurre en Miami, con entornos naturales y las playas de Florida. El esperado juego cuenta la historia de una pareja de criminales llamados Jason Duval y Lucía Caminos que acaban atrapados en una red de problemas cada vez mayor tras un robo fallido.

El jugador puede alternar entre ambos personajes, cada uno con sus habilidades propias. En redes sociales, los jugadores indicaron que todo apunta a que Bonnie y Clyde fueron una inspiración para estos personajes y sus narrativas. Lucía, además, será la primera protagonista femenina en un GTA.

El físico también cambia. Como en GTA San Andreas, lo que comés y cuánto entrenás en el gimnasio se nota en el cuerpo. Estar en forma tiene premio: ya la stamina para correr y escapar va a mejorar según cuán en estado estés.

El celular es importantísimo en el juego, por eso vas a ver a casi todos los NPC del juego caminando distraídos, mirando el celular, cruzando la calle mal o haciendo “trends virales” que ponen en riesgo su vida.

En esta entrega del GTA 6, no todo está atado al delito. Podés pescar, bucear en busca de tesoros, jugar al golf, al minigolf o al pool, andar en jet ski, meditar, ir al zoológico o a los arcades, donde hay juegos completos para jugar de punta a punta (uno de ellos es una burla a esos directores que firman cada juego que hacen).

También podés interactuar con los perros, gatos y demás animales que andan sueltos en los ecosistemas del juego, acariciarlos, darles de comer y completar una guía completa de criaturas que andan por el mapa.

El juego está repleto de humor subido de tono, desnudos y referencias sexuales. Además del mundo específico y violento de la droga y el narcotráfico.