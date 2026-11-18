WhatsApp puntualizó que, según el sistema Android instalado, ya no serán compatibles algunos modelos de celulares desde el 20 de noviembre de 2026 . ¿Cuáles son?

La lista de celulares Android que se quedan sin WhatsApp a partir del 20 de noviembre de 2026

En su Centro de Ayuda al usuario, WhatsApp especifica que cada año analiza qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. Y enfatiza que “es posible que estos dispositivos no cuenten con las últimas actualizaciones de seguridad”. A partir del 20 noviembre de 2026 , en la Argentina algunos modelos de celulares se quedarán sin WhatsApp . ¿Cuáles son los teléfonos afectados?

De manera constante, WhatsApp realiza actualizaciones. Recientemente, la app informó que los celulares con dispositivos Android necesitan contar, como mínimo, con Android 6.0 y les comunicó a los usuarios: “Te recordaremos varias veces que actualices tu dispositivo para poder seguir usando WhatsApp ”.

Entre los modelos de los celulares que podrían ser incompatibles con WhatsApp a partir del 20 de noviembre de 2026 en la Argentina aparecen los siguientes:

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD.

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite.

LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Sony: Xperia Z y Xperia SP.

Como se mencionó más arriba, WhatsApp informó que los celulares con dispositivos Android necesitan contar, como mínimo, con Android 6.0. En el caso de Apple, los iPhone deberán tener iOS 15.5 o una versión posterior a partir del 30 de noviembre. Y si bien la empresa Meta no procederá a una suspensión general para todos los celulares a partir de noviembre de 2026, determinados modelos como los descriptos podrían verse afectados.

Es clave subrayar que no todos los celulares antiguos perderán el acceso a WhatsApp, ya que la compatibilidad depende de la versión del sistema operativo instalada y de la posibilidad de actualizarla. Por ello, y para verificar si un modelo de celular continuará siendo compatible con WhatsApp, es clave revisar qué versión del sistema operativo tiene instalada.

En los dispositivos Android , esta información se encuentra generalmente en el apartado Ajustes, dentro de las opciones Acerca del teléfono o Información del software. En tanto, en los iPhone, se puede consultar desde Configuración, General e Información.

La recomendación que WhatsApp les hizo a los usuarios

De manera oficial, y a través de su Centro de Ayuda, WhatsApp les comunicó a los usuarios lo siguiente:

Actualmente, WhatsApp recomienda usar los siguientes dispositivos, para los cuales ofrece soporte:

Teléfonos con Android OS 6.0 y versiones más recientes.

OS 6.0 y versiones más recientes. Iphones con iOS 15.1 y versiones más recientes A partir del 30 de noviembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores.

Si tienes uno de estos dispositivos, instala WhatsApp y registra tu número de teléfono.

Nota: Tu teléfono debe poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. No admitimos la configuración de cuentas nuevas en dispositivos que solo se pueden conectar a una red wifi.

WhatsApp informó que los celulares con dispositivos Android necesitan contar, como mínimo, con Android 6.0.

Estas son las versiones de iPhone que ya no podrán utilizar WhatsApp

A partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp requerirá iOS 15.5 como versión mínima para seguir operativa. Este cambio afectará a los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, que no pueden instalar iOS 15.5. De este modo, los modelos más antiguos de esa lista ya quedaron fuera de iOS 15.1, mientras que los iPhone 6 y 6 Plus finalizaron su ciclo de actualizaciones en iOS 12.

WhatsApp pone a disposición un mecanismo para que cada usuario pueda verificar si su modelo de iPhone continuará siendo compatible con la aplicación de mensajería. Para ello, es conveniente apuntar los siguientes pasos:

En iPhone: ir a "Configuración" > "General" > "Información" y verificar la versión de iOS. Tiene que ser al menos iOS 12 para evitar problemas.