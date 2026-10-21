iPhone Duo: Apple revela una reforma sorpresiva en su primer modelo plegable

Apple sorprende al mercado con una novedad en el iPhone Duo, su primer smartphone plegable que debutará esta semana.

El primer smartphone plegable de Apple , el iPhone Duo, debutará comercialmente esta semana en mercados seleccionados y trae consigo una especificación inesperada relacionada con su batería. Si bien en su presentación se había anunciado una capacidad de 4.700mAh, etiquetas de energía para la Unión Europea revelan que el componente será ligeramente superior.

La nueva capacidad confirmada asciende a 4.883mAh, lo que representa una mejora de casi el 4% respecto a lo divulgado inicialmente. Este incremento posiciona al iPhone Duo como uno de los dispositivos con mayor autonomía dentro de la categoría de plegables con formato ancho, superando a competidores como el Galaxy Z Fold 8 de Samsung, que cuenta con 4.800mAh.

Se estima que esta mejora en la batería se traducirá en una autonomía de aproximadamente 22 horas para navegación web y hasta un día completo de uso mixto. La pantalla interna podría reproducir 44 horas de video con una sola carga, cifra que desciende a 31 horas para la pantalla externa.

Diseño y características clave del Apple

El iPhone Duo presenta un formato “wide” o pasaporte, con una fisonomía más cuadrada que rectangular, sumándose a la tendencia de los teléfonos plegables actuales. Su pantalla principal mide 7,6 pulgadas cuando está desplegada, y el display externo, al estar cerrado, es de 5,4 pulgadas.

Un aspecto destacado del iPhone Duo es la inclusión del sistema Touch ID para reconocimiento de huella dactilar, en contraposición al Face ID presente en otros modelos de iPhone. El dispositivo debutará a un precio de 1.999 dólares, mientras que la versión con 2TB de almacenamiento interno ascenderá a los 3.199 dólares. Su lanzamiento oficial está programado para el viernes 23 de octubre en mercados seleccionados.

Apple también lanzó iPhone 18 Pro y Pro Max

Los modelos Pro incorporan baterías de mayor capacidad y, de acuerdo con Apple, pueden alcanzar hasta 45 horas de reproducción de video.

Los equipos también cuentan con una Isla Dinámica de menor superficie y nuevos acabados en azul y rojo. En materia de diseño, las cámaras tienen un estilo similar al del iPhone 17 Air, aunque en estos modelos las dos lentes están ubicadas de manera horizontal.

Una de las principales novedades se encuentra en el procesador. Tanto el iPhone 18 Pro como el Pro Max utilizan el A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria integrada.

Apple aseguró que el nuevo chip mejora el rendimiento de las funciones vinculadas con inteligencia artificial y permite reducir el consumo energético. También fue diseñado para distribuir mejor el calor dentro del dispositivo.

¿Cuándo comenzarán a venderse en el mercado local?

El Pro y Pro Max, a mediados de octubre. Importante: no está claro aún la disponibilidad del Duo para la Argentina, ni los detalles de su homologación. En Estados Unidos se va a comenzar a vender a mediados de octubre, con disponibilidad una semana después. Va a llegar al país y seguramente será este año, pero los resellers locales aún no tienen detalles al respecto.

“Cada presentación de Apple genera una expectativa enorme, no solamente por los nuevos dispositivos, sino porque suele marcar hacia dónde evoluciona todo el ecosistema de la marca. Hoy el usuario está cada vez más atento a la integración entre equipos, la inteligencia artificial, la fotografía, la autonomía y aquellas funcionalidades que realmente mejoran su experiencia cotidiana”, destacaron desde MacStation, el Apple Premium Reseller más grande del país.

“Uno de los modelos que concentra especialmente la atención es el iPhone 18 Pro de 256 GB, llamado a ser uno de los protagonistas de esta nueva generación. Si bien todavía tenemos que esperar el anuncio oficial de Apple y conocer las condiciones de comercialización para la Argentina, las primeras estimaciones nos permiten proyectar un valor en torno a los USD 2.000”, destacaron.

Desde Maxim Store, su gerente general, Alejandro Goldin, destacó también que el nuevo Duo llegará con algo de rezago.

“Asistimos a un lanzamiento importante, el primero bajo la nueva conducción de John Ternus. Se destacan avances muy importantes las funciones de Inteligencia Artificial y la integración entre Siri y el resto del iPhones. En junio asistimos al WWDC en Apple Park, en donde pudimos ver anticipos de esta tecnología, y es realmente impresionante. Respecto a los productos, se anunciaron nuevos iPhones con potentes innovaciones, uno de ellos un plegable que redefine la categoría con innovaciones en hardware y software”, expresó.