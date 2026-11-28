La aeronave cayó en una zona selvática de Ayacucho cuando cumplía una misión de extracción de una patrulla. Sólo sobrevivió el piloto.

Ocho efectivos militares murieron tras la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en la región de Ayacucho. El único sobreviviente fue el piloto de la aeronave, que fue trasladado a Lima para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió el jueves, cuando el helicóptero MI-17, con matrícula FAP 636, cumplía una misión de extracción de una patrulla militar en las inmediaciones de Sanabamba, una zona rural del sur peruano. La aeronave había sido reportada como desaparecida y fue localizada durante las tareas de búsqueda y rescate.

El Comando Especial VRAEM confirmó que cinco de los fallecidos pertenecían a la Fuerza Aérea y tres al Ejército del Perú. Los equipos de búsqueda y rescate localizaron el aparato y a los nueve efectivos que viajaban a bordo, según el comunicado oficial difundido este viernes.

El piloto, comandante FAP Enzo Espinoza Roque, fue el único que sobrevivió al siniestro. Fue trasladado a Lima para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre su estado de salud ni precisaron en qué centro médico permanece internado.

Entre los integrantes de la Fuerza Aérea fallecidos fueron identificados:

Capitán FAP Bruno Rivas Zegarra.

Suboficial de primera FAP Jorge Evanan Mendoza.

Suboficial de primera FAP Franklin Odar Yovera.

Suboficial de segunda FAP Luis Alcántara Castillo.

Suboficial de segunda FAP Marcos Palomino Ayme.

Por parte del Ejército del Perú, las víctimas fueron:

Suboficial de segunda Segundo Pereira Huayambe.

Suboficial de segunda Carlos Huanilo Santamaria.

Suboficial de tercera Crisologo Contreras Huaman.

Investigan las causas de la caída

El Comando Especial VRAEM expresó sus condolencias a los familiares de los militares fallecidos y aseguró que brindará apoyo y acompañamiento. La institución confirmó que la operación permitió localizar a todos los ocupantes.

Las circunstancias y las causas que provocaron la caída permanecen bajo investigación por parte de los organismos competentes. Las autoridades militares indicaron que están facilitando los recursos técnicos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

Los tres efectivos del Ejército que murieron formaban parte de la patrulla cuya extracción había motivado la misión aérea. El comando no difundió detalles sobre la operación terrestre ni precisó si había otros militares en el área.

Qué es el VRAEM

El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro es una extensa región de selva montañosa ubicada en la vertiente oriental de los Andes peruanos. Comprende territorios de varios departamentos y constituye una zona estratégica para las operaciones militares y de seguridad del país.

El área es uno de los principales focos de producción de cocaína de Perú, considerado el segundo productor mundial de esta droga, después de Colombia. En el VRAEM, el narcotráfico convive con remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por Abimael Guzmán.

Sendero Luminoso protagonizó el conflicto armado interno peruano entre 1980 y 2000, un período que dejó alrededor de 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).