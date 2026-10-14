Neuquén completó su capacidad hotelera por la AOG y los visitantes buscan alojarse en localidades vecinas

La ciudad ya registra el 99% de reservas. Desde el presidente Javier Milei hasta comitivas de empresarios extranjeros, todos buscan ser parte de la Expo.

Como ya había ocurrido en otras ediciones patagónicas de la Expo Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia , la capacidad hotelera de Neuquén quedó saturada para la próxima semana, cuando se espera que miles de ejecutivos, inversores y referentes de la industria arriben a la capital para debatir los desafíos del sector. Desde la Municipalidad de Neuquén confirmaron que la ocupación hotelera ya alcanzó el 99%.

Cada dos años, la expo AOG llega a la ciudad de Neuquén, donde se congregan los stands de las principales operadoras petroleras, charlas con reconocidos expositores y esperadas rondas de negocios que potencian la actividad en torno a Vaca Muerta. Este año, además, el evento contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei , que ha destacado el impacto del RIGI y el desarrollo económico de la zona.

En ese contexto, se espera que el desarrollo de la Expo genere un derrame económico no sólo como catalizador de nuevas alianzas, inversiones y negocios en la industria hidrocarburífera sino también por su impacto directo en el turismo corporativo, que mostró un crecimiento elocuente en los últimos años en Neuquén.

El secretario de Turismo y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, confirmó a LM Neuquén que el 99% de las plazas hoteleras ya están cubiertas para la semana del 19 al 23 de octubre, en coincidencia con el desarrollo de la Expo.

"Está todo bloqueado, no tenemos lugar. Hablamos del 99% de reservas porque siempre puede desocuparse algo", dijo en relación a la posibilidad de que haya algún cambio de última hora en las reservas que informan los complejos hoteleros de la capital.

Como suele ocurrir en estos casos, los primeros establecimientos que se completan son los de categorías más altas, como de 4 o 5 estrellas. Sin embargo, la fuerte demanda y el arribo de personas que trabajan en tareas complementarias a la expo, como logística, marketing o montaje de stands, también empuja la demanda de alojamientos de menor categoría.

Ante la falta de capacidad para cubrir las consultas que siguen llegando desde distintas localidades, Cayol explicó que se apoyan en las instalaciones de otras localidades. "Hemos compartido las direcciones de turismo de localidades vecinas, principalmente Plottier, Centenario y Cipolletti", dijo el funcionario en relación a la decisión de algunas empresas de alojar a sus ejecutivos a otras plazas y coordinar el traslado diario hasta la Expo.

Visitas internacionales en la Expo AOG

En la antesala de una nueva edición de la AOG Patagonia, Neuquén se convertirá en el escenario de un estratégico intercambio internacional. Una comitiva de casi 30 personalidades destacadas proveniente de Alemania desembarcará en la provincia el próximo jueves 15 de octubre con el fin de vincular la oferta tecnológica germana con los desafíos productivos de Vaca Muerta.

La delegación alemana se reunirá con referentes del sector público en una agitada mañana de reuniones y luego se trasladará a la Escuela de Negocios de Neuquén para el German-Neuquén Process Technology & Business Exchange.

El grupo se compone de autoridades gubernamentales del país europeo, representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y directivos de diez destacadas firmas tecnológicas.

Los eventos siguen empujando la ocupación hotelera

El mes pasado, la ciudad de Neuquén registró un fin de semana con una ocupación hotelera superior al 70%, en un contexto marcado por la realización simultánea de la 13° Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” y la Copa Davis, dos acontecimientos que convocaron a visitantes y generaron un importante movimiento en la ciudad.

Cayol destacó que se trató de “una actividad realmente importante durante todo el fin de semana” y señaló que se registró “más de un 70% de ocupación, un número altísimo para la ciudad”.

El funcionario recalcó que la estrategia municipal apunta a fortalecer a Neuquén como destino de turismo y de eventos, aprovechando la infraestructura, la oferta gastronómica, hotelera y recreativa de la capital. Por otro lado, la ciudad ya viene trabajando en el desarrollo del turismo de reuniones y en la generación de propuestas que permitan atraer visitantes durante todo el año.

Desde el gobierno local mantienen las expectativas positivas y anticipan que la agenda continuará generando movimiento turístico: “Estamos con muchas expectativas con otros eventos como la expo Argentina Oil & Gas (AOG) y esperamos que sigamos con esta racha tan positiva que tuvimos durante todo el mes de septiembre”, finalizó.