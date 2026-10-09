Javier Milei viene a Neuquén: Figueroa confirmó su presencia en la AOG Patagonia

El gobernador adelantó en una entrevista con LM Neuquén y LU5 la llegada del presidente para el 19 de octubre. Valoró la agenda conjunta, el impacto de Vaca Muerta y su relación con la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei visitará Neuquén para participar de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia . Así lo anunció el gobernador Rolando Figueroa , quien valoró la presencia presidencial en uno de los encuentros centrales de la industria energética.

“Te doy una primicia: el presidente va a venir el 19”, adelantó a este cronista. El mandatario explicó que había recibido la confirmación “el día anterior” y destacó “la relevancia que adquirió el evento en el contexto del crecimiento de Vaca Muerta ”. De esta manera, confirmó que el jefe de Estado estará en Neuquén el próximo lunes 19 de octubre .

Para Figueroa, “la visita también representa una señal sobre el vínculo entre la provincia y el gobierno nacional”. Aunque pertenece a un espacio político diferente al de Milei, sostuvo que “esa distancia no impide trabajar en objetivos compartidos”.

“Yo no soy del mismo partido político del presidente. Sin embargo, creo que hay que generar lo mejor para construir una mejor Argentina”, afirmó.

Las diferencias políticas y la relación con Nación

El gobernador señaló que “la cooperación institucional es uno de los puntos que destaco cuando presento las oportunidades de Neuquén ante empresarios e inversores del exterior”.

En su planteo, “el desarrollo energético le asigna a la provincia una responsabilidad que requiere coordinación con Nación”. Por eso, consideró “positiva la llegada del presidente, aun cuando ambos tenemos identidades políticas distintas”.

Rolando Figueroa remarcó “el aporte de Neuquén al crecimiento del país” y sostuvo que “los neuquinos asumimos un papel fundamental en esa tarea”.

La visita presidencial, según su evaluación, “acompaña ese protagonismo y permite mostrar una relación de trabajo entre los gobiernos provincial y nacional”.

Vaca Muerta, el RIGI y el vínculo con Caputo

Durante la entrevista con LM Neuquén y LU5, Figueroa también destacó su relación con el ministro de Economía, Luis Caputo, al explicar las gestiones para mejorar las condiciones de inversión en Vaca Muerta.

El gobernador aseguró que “Neuquén impulsó la incorporación del upstream -la exploración y producción de hidrocarburos- al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI”.

Según explicó, “la provincia trabajó para demostrar el impacto que esa medida podía tener en la llegada de capitales y en la aceleración de los proyectos petroleros y gasíferos”.

Figueroa sostuvo que “la previsibilidad es una condición central para que las compañías inviertan”. En ese marco, ubicó tanto las gestiones con Caputo como la cooperación con Milei dentro de “una agenda orientada a sostener el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar su impacto en la economía neuquina”.

El anticipo de la visita del presidente de los argentinos, Javier Milei, se produce dos semanas antes del inicio de la Expo Oil&Gas Patagonia, evento que se anticipa como el más importante de todas las ediciones realizadas hasta el momento.