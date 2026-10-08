Rolando Figueroa: "En 2028 vamos a eliminar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores neuquinos"

El gobernador destacó que Neuquén va a incrementar su Producto Bruto Geográfico, "porque se produce más gas y petróleo". Y recalcó que "lo importante para nosotros es cómo mejora los ratios socioeconómicos en la provincia".

“Lo importante es que no se le cobre al empresario antes de que comience a generar ganancias, sino que se le den oportunidades y que pague cuando comienza a generar esa renta”, destacó este miércoles el gobernador Rolando Figueroa . Lo dijo durante un acto que compartió con el intendente Mariano Gaido , en el cual se presentó el Plan de Ejecución del Parque Industrial Capital (PIC) , un proyecto estratégico para el desarrollo productivo, industrial y económico.

En el encuentro destacó que los empresarios neuquinos que compren lotes en el Parque Industrial Capital (PIC), que ya está en marcha en la meseta, accederán no sólo a tierras a precios diferenciales, sino que podrán apalancarse en una serie de beneficios impositivos inéditos, con la combinación de la eximición de tasas municipales por 10 años y el programa provincial Invierta Neuquén, que eliminará Ingresos Brutos a partir de 2028 para las firmas que contraten mano de obra neuquina.

Figueroa dio detalles de la iniciativa durante la presentación del plan de ejecución del Parque Industrial Capital (PIC), proyectado como el más grande del país y como uno de los principales motores del desarrollo económico y la generación de 25 mil puestos de empleo en Neuquén.

Sebastián Fariña Petersen

El mandatario destacó la importancia que tuvo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional, que podría incrementar las inversiones en la provincia en 2400 millones de dólares hacia 2030, con un costo fiscal para la provincia de apenas 8 millones. Agregó que tanto a nivel provincial como municipal también se trabaja en la misma línea, para reducir la presión sobre el sector privado y así fomentar el desarrollo de empleo genuino.

"Es muy importante el trabajo que hacemos junto al municipio para generar condiciones de inversión y empleo para los neuquinos. El nuevo parque ofrece a la empresas neuquinas beneficios fiscales municipales por 10 años", dijo y agregó: "El RIGI amplió beneficios para la energía y, desde la Provincia, con Invierta Neuquén, avanzamos, a partir del RIDE, hacia el 0% de Ingresos Brutos en 2028 para quienes generen empleo neuquino".

LO QUE ESTÁ PASANDO EN NEUQUÉN NO PASA EN NINGÚN LUGARParticipamos de la presentación del Registro de Empresas Neuquinas que van a operar en el Parque Industrial Capital. Es muy importante el trabajo que hacemos junto al municipio para generar condiciones de inversión y empleo para los neuquinos.El nuevo parque ofrece a la empresas neuquinas beneficios fiscales municipales por 10 años. El RIGI amplió beneficios para la energía y, desde la Provincia, con Invierta Neuquén, avanzamos, a partir del RIDE, hacia el 0% de Ingresos Brutos en 2028 para quienes generen empleo neuquino. Pero lo mas importante es cómo todo esto impacta en el metro cuadrado y se transforma en oportunidades para los neuquinos. Para eso trabajamos, para generar más oportunidades para los neuquinos. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 7, 2026

De este modo, las compañías que inviertan en el PIC obtendrán beneficios impositivos tanto municipales como provinciales. Contarán con una excención de tasas por un plazo de cuatro años para avanzar con la construcción de sus naves industriales, 10 años eximidos del pago de la licencia comercial y otra década de alícuotas diferencias para los que hayan radicado su flota vehicular en la capital.

Figueroa valoró la iniciativa del intendente Gaido que permitirá la instalación del Parque Industrial Capital y manifestó: “Si le sumamos los beneficios impositivos de la provincia y sabemos que entre todos generamos mayor cantidad de trabajo para los neuquinos, seguramente se va a generar un impacto positivo”.

Más beneficios impositivos

Figueroa puso el foco en los incentivos para acompañar las inversiones y destacó la articulación entre ambas administraciones. “No hay ningún lugar del país donde se pague 0 por ciento de tasas”, afirmó, y explicó que las empresas que se incorporen al programa Invertir en Neuquén podrán sumar beneficios vinculados con Ingresos Brutos.

Asimismo, anticipó que a partir de 2028 la Provincia prevé eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las empresas que incorporen trabajadores neuquinos, a partir de la información obtenida mediante el Régimen de Información de Empleo (ReIDE).

Sebastián Fariña Petersen

"Pero lo más importante es cómo todo esto impacta en el metro cuadrado y se transforma en oportunidades para los neuquinos. Para eso trabajamos, para generar más oportunidades para los neuquinos", dijo sobre el proyecto, que podría empezar a funcionar en septiembre de 2027 y generar oportunidades de empleo para miles de neuquinos.

Figueroa recordó que Neuquén es una tomadora y no formadora de precios en mercados internacionales, como en el desarrollo del GNL. En ese sentido, insisitó en la importancia de mantener una producción eficiente que sea competitiva con Estados Unidos para poder colocar la producción neuquina.

Así, aclaró que este tipo de medidas permiten "que el empresario pague impuestos recién cuando comienza a generar renta", lo que empuja la inversión para reducir costos en la producción de Vaca Muerta.

A su turno, la secretaria Jefa de Gabinete, María Pasqualini, adelantó además que el municipio comenzará a trabajar sobre la demanda laboral antes de que el parque entre en funcionamiento: “No vamos a esperar que el Parque Industrial esté terminado. A partir del 1 de noviembre, quienes estén interesados en ser parte, en trabajar en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, vamos a habilitar en el Portal de Empleo de la Municipalidad de Neuquén un botón que diga Parque Industrial”.