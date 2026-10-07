La Legislatura aprobó el proyecto para financiar la pavimientación de rutas

Es el que surgió del acuerdo entre el gobierno provincial y las empresas petroleras que operan en Vaca Muerta. Serán 158 kilómetros de las rutas 7, 8 y 51.

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles el proyecto enviado por el gobernador Rolando Figueroa para prefinanciar la infraestructura de tres rutas provinciales. Fue con el respaldo de 22 diputados de los bloques Comunidad, Movimiento Popular Neuquino, PRO-Nuevo Compromiso Neuquino, Fuerza Libertaria, Juntos, Arriba Neuquén, Neuquén Federal y Avanzar.

La iniciativa contempla una inversión de hasta 177 millones de dólares mediante un esquema de adelanto de regalías. Las empresas adelantarán los fondos a tasa cero, mientras que la Provincia tendrá a su cargo la ejecución de las obras.

El proyecto había obtenido despacho por mayoría el martes, durante el plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas. Allí se planteó que las empresas adelantarán los recursos para que la Provincia ejecute las obras.

El acuerdo

Durante el debate en el recinto, previo a la votación, el diputado Damián Canuto (PRO-NCN) explicó que el acuerdo fue negociado con 15 operadoras y remarcó que los fondos tendrán una afectación específica para infraestructura vial.

“El Ejecutivo se sentó a negociar con 15 operadoras para lograr el financiamiento de rutas como la 8, 51 y 7”, sostuvo Canuto. Y agregó: “La provincia será quien ejecute la obra y las operadoras van a ir certificando las obras”.

El legislador señaló además que “la plata por acuerdo ingresará a una cuenta especial con una afectación específica para pavimentación” y resumió el alcance del proyecto al señalar: “Si aprobamos este proyecto de ley vamos a tener 158 kilómetros de rutas que hoy no están”.

Canuto explicó que el mecanismo contempla un adelanto de fondos por parte de las empresas que posteriormente será recuperado mediante descuentos sobre las regalías que deben pagar a la Provincia. Según detalló, se trata de un financiamiento sin intereses ni cargas adicionales, con un período de 30 meses antes de comenzar la devolución.

Francisco Lépore María Isabel Sánchez

Defensa del proyecto

Por su parte, el diputado Francisco Lepore también defendió el mecanismo propuesto y puso el foco en las condiciones financieras del acuerdo y en la participación de las operadoras en el costo de las obras.

“Oponerse a un financiamiento en dólares a tasa cero es ridículo, el proyecto es beneficioso para la provincia, las operadoras van a tributar peaje”, afirmó.

Lepore sostuvo que la discusión permitió poner sobre la mesa la participación de las empresas petroleras en el financiamiento de la infraestructura que utilizan para desarrollar su actividad. En ese sentido, destacó que el esquema incorpora el cobro de peaje a las operadoras por el uso intensivo de los tramos intervenidos, mientras que los vehículos particulares neuquinos no deberán pagarlo.

El legislador también señaló que la Provincia arrastra un atraso en infraestructura vial y mencionó distintas alternativas que se vienen utilizando para atender esa situación, entre ellas el financiamiento mediante organismos internacionales, la inversión con fondos propios y el acuerdo con YPF para la construcción del bypass de Añelo mediante aportes a un fideicomiso.