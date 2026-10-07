Neuquén fortalece la educación con la entrega de 1.950 notebooks y equipamiento tecnológico

Como parte de un proyecto conjunto con la UNOPS, el Gobierno provincial distribuyó los elementos, reforzando el acceso a la tecnología en el aula.

Con una inversión provincial de 17.000 millones de pesos, este miércoles se intensificó la acción del Plan Pehuén , dando inicio a un proceso masivo de entrega de equipamiento a escuelas de toda la provincia con distribución en las diferentes regiones.

La actividad se llevó a cabo en la EPET 20 , con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y los ministros de Educación, Soledad Martínez ; de Economía, Guillermo Koenig ; y de Seguridad, Matías Nicolini, además de Ignacio Lacasta , representante en Argentina de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS.

Al respecto, Figueroa sostuvo que “cuando asumimos la gestión, si hay algo que me avergonzaba era cómo en una provincia con recursos teníamos 700 aulas tráiler, chicos estudiando en distintos lugares y eso nos movilizó para trabajar de otra manera”. Y agregó que "no había computadoras, no hay equipo en muchos lugares, no hay equipamiento, muchas cosas que le faltan a esta provincia".

En este punto, resaltó que “vamos a lanzar próximamente el equipamiento para todas las EPET de la provincia para modernizarlas y que los chicos estudien con lo que verdaderamente se merecen”.

Destacó, también, que se reabrió el Programa de Becas. “Les pedimos que se inscriban en el programa de becas, es el programa más importante de América Latina, con más de 20.000 chicos becados”.

Precisó que “hoy, con este equipamiento, con este trabajo de todos los que han participado en poder modernizar lo que nosotros necesitamos en las aulas para esta provincia, la construcción del futuro ya comenzó” y afirmó que “ya tenemos que transformar a este Neuquén, pensar para que cuando se acabe el gas y el petróleo, nosotros ya tenemos un Neuquén armado para seguir adelante”.

En tanto, la ministra Soledad Martínez, explicó que “este programa implica dotar de equipamiento tecnológico en robótica y favoreciendo la conectividad a todas las escuelas de la provincia”.

Detalló que “es un esfuerzo de logística tremendo distribuir 500 carros, 40 mil computadoras, lo estamos haciendo en toda la provincia para que la educación sea una herramienta con oportunidades para todos y no nos podíamos permitir tener escuelas de primera y escuelas de segunda”.

Agregó que “en Neuquén todas las escuelas están en la misma línea de largada, estamos trabajando para que esa línea sea cada vez más ambiciosa, más completa, con mayor equipamiento, porque eso para nosotros es sinónimo de oportunidades”.

Asimismo, explicó que “es un esfuerzo lo hacemos de manera colectiva también y articulando las empresas del sector privado con las empresas del sector público, porque de eso se trata para nosotros el Neuquén que estamos construyendo, que es hoy un presente cada vez más tangible, pero que queremos que sea un futuro todavía mejor y en ese futuro queremos que todos sean partes y protagonistas”.

Por último, el representante de Unops, Ignacio Lacasta, felicitó al gobernador “por la visión a largo plazo que tiene, las inversiones que está realizando, especialmente en el área de educación muestran su compromiso con el desarrollo del futuro de la provincia, la adquisición con UNOPS de 40.000 netbooks, de todos estos carros, de las pantallas digitales, de los robots, de las impresoras 3D, seguro que ayudarán a vuestro desarrollo y a vuestro conocimiento de las nuevas herramientas digitales”, dijo.

Durante la actividad, en simultáneo se compartió el acto con entregas presenciales a los distritos educativos I y VIII, y por videoconferencias regionales con comunidades educativas de los distritos educativos III, V, VII y IX, en Zapala, Loncopué, Chos Malal y San Martín de los Andes respectivamente.

La distribución total del equipamiento tecnológico contempló la entrega de 1.950 notebooks, 67 carros/net, 23 pantallas y 22 impresoras 3D y 4 dispositivos AulaBox distribuidos entre distintas escuelas primarias y secundarias.

En el evento se procedió además a la firma de una enmienda al proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión del Gobierno de la Provincia del Neuquén”, desarrollado junto a UNOPS. A través de la misma se incorporó a la propuesta a los ministerios de Economía y de Seguridad, ampliando el alcance del proyecto para potenciar la modernización y optimización de la gestión provincial.

Fueron parte de la actividad también la secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincial, Carola Pogliano, el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy; y como referentes de UNOPS Celeste Tauzin, oficial senior de Desarrollo de Alianzas; y Rafael Cabrera, gerente senior de Programas. Además, equipos directivos, docentes y estudiantes de las diferentes instituciones alcanzadas por la acción participaron de manera presencial y virtual del encuentro.

EL ESTADO DEBE ESTAR PRESENTE PARA IGUALAR LAS LÍNEAS DE PARTIDA



Cuando asumimos, había cientos de aulas tráiler, escuelas sin el equipamiento que necesitaban y alumnos sin becas. Dijimos que había que dar vuelta esa realidad y trabajar para que todos los chicos tengan las… pic.twitter.com/cn7M4zBsHw — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 7, 2026

Llegada del equipamiento a regiones

En lo que respecta a las escuelas del Distrito educativo I, el CPEM 46 recibió 120 notebooks, 4 carros/net, 2 pantallas interactivas y 2 impresoras 3D. Por su parte, a la EPET 20 se le asignaron 210 notebooks, 7 carros/net, 2 pantallas interactivas y 2 impresoras 3D. Asimismo, a la EPET 14 le correspondieron 210 notebooks, 7 carros/net, 2 pantallas y 2 impresoras 3D; en tanto al CPEM N.º 72, del Distrito VIII, le llegaron 120 netbooks, 4 carros tecnológicos, 2 pantallas interactivas y 2 impresoras 3D.

En el Distrito III, la EPET 15 recibió 150 notebooks, 5 carros/net, 2 pantallas interactivas y 2 impresoras 3D; y a la EPET 11 se le enviaron 210 notebooks, 7 carros/net, 2 pantallas interactivas y 2 impresoras 3D. Al CPEM 36 se le entregaron 150 notebooks, 5 carros/net, 2 pantallas y 2 impresoras 3D; al CPEM 3, 150 notebooks, 5 carros/net, 2 pantallas y 2 impresoras 3D; y el IFD 13, recibió 150 netbooks, 5 carros tecnológicos, 2 pantallas interactivas y 2 impresoras 3D.

En el Distrito V, al CPEM 4 se destinaron 150 notebooks, 5 carros/net, 2 pantallas y 2 impresoras 3D; y a la escuela Primaria 50 del Distrito VII se le entregaron 120 notebooks, 4 carros/net y 1 pantalla. Por su parte, en el Distrito IX la EPET 12, recibió 150 netbooks, 5 carros tecnológicos, 2 pantallas interactivas y 2 impresoras 3D.

Por último, dentro del rubro de Pedidos Especiales, el programa Intramuros recibió una asignación complementaria de 60 notebooks y 4 carros/net y 4 dispositivos AulaBox para responder a sus requerimientos específicos. A cada institución se le entregó un carro tecnológico equipado con 15 netbooks y un AulaBox. El AulaBox permite crear una red local de conectividad e incorpora una plataforma en la que los docentes pueden precargar contenidos pedagógicos, para trabajar con las netbooks sin necesidad de contar con acceso a internet.

Equipamiento de la mano de capacitación

A través de la Escuela Digital Neuquina, se ofrecen desde la cartera educativa cursos autoasistidos para la formación docente; todos ellos acreditan puntaje docente reconocido por el Consejo Provincial de Educación (CPE), y están destinados a educadoras y educadores de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. La propuesta forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento de las prácticas pedagógicas mediante el uso significativo de tecnologías digitales, dentro del Plan Pehuén.

La iniciativa formativa abarca disciplinas como diseño 3D, programación, robótica, diseño web, clubes de debate y metodología STEAM. Los cursos son 100% asincrónicos, permitiendo a los educadores administrar sus tiempos. La plataforma cuenta con 19 capacitaciones activas y proyecta alcanzar los 30 cursos, complementándose con talleres presenciales de práctica directa e impresión 3D con desarrollo en el territorio.