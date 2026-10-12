Una importante delegación llega a Neuquén para vincular tecnología alemana con el desarrollo de Vaca Muerta

Una comitiva de 30 empresarios de Alemania desembarcará para reunirse con autoridades y empresarios para potenciar la industria hidrocarburífera.

En la antesala de una nueva edición de la AOG Patagonia , Neuquén se convertirá en el escenario de un estratégico intercambio internacional. Una comitiva de casi 30 personalidades destacadas proveniente de Alemania desembarcará en la provincia el próximo jueves 15 de octubre con el fin de vincular la oferta tecnológica germana con los desafíos productivos de Vaca Muerta .

La delegación alemana se reunirá con referentes del sector público en una agitada mañana de reuniones y luego se trasladará a la Escuela de Negocios de Neuquén para el German-Neuquén Process Technology & Business Exchange.

El grupo se compone de autoridades gubernamentales del país europeo, representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y directivos de diez destacadas firmas tecnológicas.

La agenda institucional y de negocios comenzará desde primera hora del jueves con una serie de encuentros políticos de alto nivel. La delegación mantendrá reuniones con el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido.

Omar Novoa

En diálogo con LM Neuquén, Emanuel Frank, integrante del área de Comercio Exterior de AHK Argentina, confirmó la magnitud de la misión internacional: "Va a ser un grupo bastante grande, casi 30 personas que vamos a aterrizar en Neuquén el próximo jueves 15 a la mañana".

Rondas B2B y networking estratégico

Durante la tarde del jueves, la actividad se trasladará a las instalaciones de la Escuela de Negocios de Neuquén, donde se llevará a cabo el evento principal del German-Neuquén Process Technology & Business Exchange. El espacio, organizado en conjunto con diversas cámaras locales, está concebido para fomentar reuniones B2B, networking guiado y actividades de matchmaking entre las firmas europeas y los referentes de la industria regional.

"Tiene un nombre inglés porque creemos que el sector de oil and gas es bastante dinámico, bastante internacional. Por eso quisimos darle también un nombre internacional. La idea es que las empresas alemanas se puedan conectar con empresas del ecosistema local", explicó Frank respecto al formato de la jornada.

Omar Novoa

Las diez firmas alemanas que integran la delegación ofrecen tecnología de procesos en el sector de petróleo, gas y petroquímica, estructuradas en dos grandes bloques tecnológicos. El primero abarca tecnologías para ductos, manejo de fluidos, instrumentación e infraestructura de campo y pozos. El segundo grupo se enfoca en el procesamiento de gas, compresión, ingeniería petroquímica y seguridad de procesos.

Visita a campo y reunión en Añelo

Tras la jornada de vinculación comercial en la capital, la delegación se trasladará el viernes 16 hacia el corazón productivo de la cuenca no convencional. La agenda contempla un encuentro institucional con el intendente de Añelo y una recorrida técnica a un pozo en pleno desarrollo para observar el funcionamiento operativo en la zona.

Además de los encuentros gubernamentales, las jornadas buscarán propiciar un canal de diálogo fluido con las principales empresas operadoras del sector privado. Al evaluar qué atrae a las corporaciones alemanas hacia la provincia, Frank remarcó el ritmo de crecimiento que exhibe el yacimiento.

"Por un lado, desde Alemania lo que vemos es que en Argentina hay un montón de potencial. Pero lo que vemos en Neuquén y especialmente en Vaca Muerta es, decirlo con una palabra, velocidad; es algo tangible. Eso es particularmente interesante para las empresas que también quieren aportar a ese ecosistema dinámico con soluciones eficientes y sostenibles", argumentó el especialista de AHK Argentina.

Cooperación y valor agregado para la cuenca

A pesar de que el sector hidrocarburífero enfrenta exigencias globales en materia de eficiencia y ambiente, las soluciones aportadas por la industria alemana apuntan a acelerar la modernización y sostenibilidad de los procesos extractivos e industriales.

En ese sentido, desde la entidad organizadora hicieron hincapié en que el objetivo de la misión trasciende la mera transacción comercial, buscando entablar alianzas de cooperación estratégica de largo plazo con la cadena de valor local.

"Siempre las empresas alemanas y nosotros como Cámara tenemos esa perspectiva de acercarnos a los ecosistemas locales, no simplemente para querer vender algo y posicionarse, sino siempre buscar esos potenciales de colaboración", concluyó Frank. "En un sector tan dinámico y complejo, es necesario no solo pensar en cómo cortar costos de la mejor forma, sino cómo se puede colaborar entre todos a lo largo de la cadena de valor y así generar más valor para todo el sector".

Más información en https://www.ahkargentina.com.ar/es/veranstaltungen/german-neuquen-process-technology-business-exchange