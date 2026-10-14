León XIV en el hospital: ¿quién toma las decisiones en el Vaticano mientras el Papa se recupera?

La internación de León XIV reabrió el debate sobre el mando del Vaticano. El Derecho Canónico fija los límites ante intervenciones médicas.

Tras la operación de León XIV en el Hospital Gemelli de Roma, resurgió con fuerza la pregunta sobre el funcionamiento del Vaticano : ¿quién ejerce la autoridad cuando el pontífice está internado o bajo anestesia general, sin posibilidad de atender sus asuntos habituales?

El Papa fue intervenido el martes 13 de octubre en el policlínico de Roma para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras confirmarse un adenocarcinoma pulmonar. La cirugía concluyó sin complicaciones y este miércoles la Santa Sede informó que pasó una noche tranquila. El período de recuperación previsto es de aproximadamente una semana, mientras el Vaticano difundió un parte médico sobre la salud de León XIV tras la extracción del tumor maligno.

El debate institucional reaparece cada vez que un pontífice debe alejarse de su agenda pública. La Santa Sede reúne organismos que atienden cuestiones religiosas, administrativas y diplomáticas, y sus competencias están estrictamente reguladas por el Derecho Canónico y las normas de la Curia Romana.

La internación de León XIV reabrió el debate sobre el gobierno de la Iglesia (Foto: Stefano Rellandini / AFP)

Cómo funciona el gobierno de la Iglesia y quién conserva la autoridad

La máxima autoridad sigue siendo el Papa. Una internación no transfiere su cargo a otro cardenal: no existe un vicepapa que asuma sus atribuciones ni una regencia que se active por una operación médica. Los colaboradores mantienen estrictamente las funciones que les corresponden por normativa.

La Constitución Apostólica Praedicate Evangelium establece que la Curia Romana trabaja en nombre del pontífice y por su autoridad. Sus dicasterios, organismos encargados de distintas áreas de la Iglesia, continúan atendiendo los asuntos de su competencia sin interrupción.

La Secretaría de Estado asiste al Papa y coordina parte del trabajo cotidiano, pero esa responsabilidad no convierte a su titular en un reemplazante. Las decisiones reservadas al pontífice requieren su intervención directa, que puede ejercer desde el hospital si su estado de salud se lo permite.

Durante la recuperación en el Policlínico Gemelli, el Pontífice se encuentra acompañado por su médico personal Luigi Carbone y el enfermero Massimiliano Strappetti. En tanto, las novedades clínicas han despertado expectativas sobre los compromisos internacionales de la agenda papal y la posible reprogramación del viaje a la Argentina previsto para noviembre.

Qué cambia en el Vaticano cuando hay una sede vacante

El escenario es completamente diferente cuando el Papa muere o presenta una renuncia válida: en esos casos comienza el período conocido como sede vacante. Benedicto XVI dejó el cargo en 2013 y abrió el proceso de transición que concluyó con la elección de Francisco.

En ese período, el Colegio Cardenalicio se ocupa de los asuntos ordinarios y de aquellos que no pueden esperar hasta el cónclave. Sus facultades tienen límites precisos: las decisiones que corresponden exclusivamente al Papa deben quedar reservadas para quien resulte electo.

El camarlengo cumple funciones vinculadas con la custodia y administración de los bienes temporales de la Santa Sede, con asistencia de otros cardenales. Ese papel tampoco lo convierte en Papa interino ni le permite ejercer por su cuenta las atribuciones reservadas al pontífice.

La incapacidad grave, el canon 335 y las cartas de renuncia

Francisco firmó una renuncia anticipada ante una eventual incapacidad por motivos de salud (Foto: Instagram @autumndeforest)

El canon 335 contempla otra situación jurídica, denominada sede totalmente impedida, para el caso en que el ejercicio de la autoridad papal quede totalmente imposibilitado. La norma exige preservar el gobierno de la Iglesia y observar las disposiciones especiales previstas para esas circunstancias extremas.

Algunos pontífices buscaron anticiparse a una eventual incapacidad prolongada. Pablo VI redactó en 1965 una carta de renuncia para supuestos de enfermedad incurable o impedimento grave. El documento se conoció públicamente décadas después, al ser publicado en un libro sobre su pontificado.

Francisco también reveló en 2022 que, al comienzo de su pontificado, entregó una carta de renuncia por motivos de salud al entonces secretario de Estado, Tarcisio Bertone. La previsión apuntaba a una dificultad médica severa que le impidiera ejercer el ministerio petrino.

El canon 332 establece que una renuncia papal debe ser libre y manifestada de manera adecuada; no necesita la aceptación de otra autoridad. Una hospitalización, una anestesia o un período de recuperación, por sí solos, no equivalen a esa decisión ni abren una sucesión formal.

A la par de estos aspectos institucionales, el contexto del pontificado actual volvió a generar debates en la opinión pública. Entre ellos, resurgieron comentarios sobre la película que predijo la elección del Papa León XIV, reflejando cómo cada intervención médica papal despierta tanto interés canónico como repercusiones en la cultura popular.