Tras extirparle un tumor maligno: qué dice el parte médico del papa León XIV

El Vaticano informó sobre la salud del Sumo Pontífice. Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y el análisis confirmó un adenocarcinoma pulmonar.

El papa León XIV fue operado este martes para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. La intervención concluyó con éxito, según informó el Vaticano, que horas más tarde confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar mediante un examen histológico realizado durante la cirugía.

En un primer comunicado, difundido minutos antes de las 15, la Santa Sede indicó que la operación había finalizado dentro de los plazos previstos y que el Sumo Pontífice había regresado a su habitación. Posteriormente, brindó detalles sobre el procedimiento y confirmó la naturaleza maligna de la lesión.

León XIV fue sometido a una cirugía torácica en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli , en Roma. Para garantizar la extirpación completa del tumor, los médicos le removieron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, un procedimiento que permite operar con pequeñas incisiones y asistencia de una cámara.

El segundo comunicado del Vaticano precisó que el análisis del tejido extraído durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón. La enfermedad ya era sospechada a partir de los estudios preoperatorios.

La operación estuvo a cargo de un equipo de siete personas, liderado por Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli.

También participaron Luigi Carbone, cirujano que supervisó las últimas internaciones del papa Francisco y que actualmente coordina el equipo de salud de León XIV, y el enfermero Massimiliano Strapetti, quien mantuvo una relación cercana con el anterior pontífice durante sus últimos años.

Cuánto tiempo deberá permanecer internado

La recuperación posoperatoria prevista es de aproximadamente siete días. Como parte de las medidas adoptadas para facilitar su recuperación, fueron canceladas todas las audiencias del Papa hasta el martes 20 de octubre.

León XIV, de 71 años, permanece internado en el décimo piso del hospital Gemelli, donde cuenta con seguimiento médico después de la intervención.

El pontífice ingresó al establecimiento entre los saludos y aplausos de los fieles que se acercaron para expresarle sus buenos deseos. Se lo vio sonriente mientras saludaba a quienes aguardaban su llegada. También fue recibido por las autoridades del centro médico: Daniele Franco, Daniele Piacentini y Andrea Cambieri.

El Papa no ocupa el apartamento hospitalario utilizado en su momento por Francisco y Juan Pablo II, ya que ese sector se encuentra en obras de reestructuración.