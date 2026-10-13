Qué pasará con con la visita del Papa León XIV a la Argentina tras su operación: la confirmación del Vaticano

El Sumo Pontífice se someterá a una operación por un nódulo pulmonar este martes.

El papa León se someterá a una operación y el Vaticano habló sobre su viaje a Latinoamérica.

El Papa León XIV será sometido este martes a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar. Tal como se anunció este domingo tras el Angelus, se internará en el Hospital Gemelli, lugar que acoge a los papas desde el pontificado de Juan Pablo II en los años 1980.

Esta operación ocurre a menos de un mes de un largo viaje a Uruguay , Argentina y Perú entre el 6 al 17 de noviembre, una gira muy esperada con un programa especialmente intenso.

Frente a este panorama, se puso en duda la visita del líder de la Iglesia Católica a Latinoamérica. Aún así en las últimas horas, el Vaticano ratificó que no se modificará el viaje y la intención del Papa en visitar los tres países previstos en su agenda.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", explicó el Papa el domingo pasado. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, prevé que tras la cirugía, León permanezca una semana recuperándose.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada. Foto: El País.

"Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado", anunció tras el Angelus. Asimismo, explicó que el mismo fue diagnosticado en un control y los médicos le indicaron que es "oportuno intervenir".

Siguiendo sus consejos, decidió "operarse para extirparlo". "Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. Gracias y feliz domingo", agregó, con gran tranquilidad, asomado desde la ventana de su despacho del Palacio Apostólico.

"Nos vemos pronto en la Argentina": el mensaje del Papa León XIV antes de su operación

Pese a las dudas que se generaron, por el momento está previsto que el jefe de la Iglesia Católica permanezca en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Incluso, el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, fue recibido en el Vaticano y León XIV le confirmó su intención de llegar a la Argentina.

"Al finalizar el encuentro, cuando Lozano se despidió con un "hasta pronto", León XIV le respondió: 'Nos vemos en la Argentina'", reveló Infobae sobre aquella charla.

"Yo lo vi muy bien. De no ser por la noticia que el mismo dio ayer, no se notaba ninguna cosa rara. Buen semblante, buen ánimo, agilidad para moverse. No es que estaba dolorido, ni triste. El diálogo transcurrió muy bien", detalló en diálogo con TN el arzobispo Lozano.

Sobre la cirugía pulmonar a la que se someterá el papa León XIV

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada en el tejido del pulmón que suele detectarse mediante estudios por imágenes, como radiografías o tomografías computarizadas de tórax. Estas formaciones generalmente tienen una apariencia redondeada y miden hasta 30 milímetros de diámetro.

Cuando los médicos consideran necesario extraer una lesión pulmonar, pueden recurrir a una resección para retirar el nódulo y, según el caso, una porción del tejido que lo rodea.

Una de las alternativas es la cirugía torácica asistida por video (VATS), una técnica mínimamente invasiva que se realiza mediante pequeñas incisiones en el tórax. A través de ellas, los cirujanos introducen una cámara y los instrumentos necesarios para acceder al pulmón y extraer el tejido afectado.

El tiempo de recuperación después de una cirugía pulmonar varía según el procedimiento realizado, la cantidad de tejido extraído y la evolución del paciente. Las técnicas mínimamente invasivas pueden facilitar una recuperación más rápida, mientras que las intervenciones más complejas pueden requerir varias semanas.

Para León XIV, el período posoperatorio estimado es de aproximadamente una semana. Sin embargo, ese plazo no implica necesariamente que pueda retomar de inmediato todas sus obligaciones: la evolución médica será determinante para definir cuándo estará en condiciones de hacerlo.