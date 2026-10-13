La película que predijo la elección, enfermedad e incluso la muerte del Papa León XIV: de qué se trata

El film del año 2017 anticipó la designación del sumo pontífice y una situación de salud similar a la que hoy preocupa a la Iglesia.

La historia cinematografica que predijo la enfermedad del actual lider del Vaticano.

El reciente diagnóstico del Papa León XIV reactivó en las redes sociales una sorprendente coincidencia que involucra al cine, la religión y el Vaticano . Se trata de la historia contada por la película mexicana de terror estrenada en 2017 , “El Habitante” , que muestra una impresionante escena en la que se anuncia la muerte de un pontífice con el mismo nombre que eligió Robert Prevost al asumir como máxima autoridad de la Iglesia católica.

El detalle generó una fuerte repercusión porque la producción cinematográfica fue estrenada ocho años antes de que Prevost fuera elegido Papa León XIV, en mayo de 2025, cuando todavía no se hablaba de un nuevo líder de la Iglesia y Francisco continuaba al frente del Vaticano.

En los primeros minutos del largometraje aparece una escena que ahora se volvió viral: un noticiero ficticio anuncia el fallecimiento del Papa León XIV como consecuencia de una septicemia y un colapso cardiopulmonar, luego de permanecer internado en un hospital.

La coincidencia entre el nombre utilizado en la ficción y el elegido posteriormente por el actual pontífice despertó todo tipo de especulaciones, especialmente por las referencias a un cuadro de salud grave.

Desde el Gobierno indicaron que desplegarán el operativo de seguridad "más grande de la historia argentina".

La inquietante escena

La secuencia de El habitante comenzó a circular nuevamente en distintas plataformas digitales tras conocerse la situación médica del actual pontífice en Roma, que atraviesa un cáncer de pulmón.

En una de las primeras escenas puede observarse un televisor encendido que transmite un noticiero. Allí aparece un zócalo informativo con una frase que llamó especialmente la atención de los espectadores: "Falleció el Papa León XIV".

Lo sorprendente es que la escena fue filmada cuando todavía no existía un pontífice con ese nombre en la época contemporánea. En 2017, año del estreno de la película, el Papa Francisco continuaba ejerciendo sus funciones como máxima autoridad de la Iglesia católica.

Otro detalle que despertó comentarios fue la presencia de una bandera de Perú durante la secuencia. La coincidencia resulta particular porque Robert Prevost desarrolló más de dos décadas de actividad pastoral en ese país sudamericano, antes de convertirse en el sucesor de Francisco.

Aunque la película no tiene relación con los acontecimientos reales, la combinación de estos elementos alimentó distintas teorías en las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a hablar de una supuesta predicción sobre el futuro de la Iglesia.

Cómo se encuentra el Papa León XIV

El Papa León XIV fue operado este martes para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. La intervención concluyó con éxito, según informó el Vaticano, que horas más tarde confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar mediante un examen histológico realizado durante la cirugía.

De qué trata El habitante

El Habitante es una película mexicana de suspenso y terror estrenada en 2017, bajo la dirección del cineasta y guionista uruguayo Guillermo Amoedo. La producción se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.

La historia sigue a tres mujeres que irrumpen en la vivienda de un senador con la intención de cometer un robo. Sin embargo, lo que parecía ser un delito convencional toma un rumbo completamente inesperado cuando las protagonistas descubren un oscuro secreto oculto en el sótano de la propiedad.

A partir de ese momento, la trama incorpora elementos sobrenaturales y religiosos que transforman la historia en una experiencia de terror.

Ante la repercusión que generó la coincidencia, Amoedo, explicó cómo surgió la elección del nombre del pontífice que aparece en su película.

El realizador reveló que el guion fue escrito en 2015, dos años antes del estreno y una década antes de que Robert Prevost fuera elegido Papa.

En una entrevista publicada por Clarín, Amoedo explicó: "El nombre lo elegí al escribir el guion, en 2015. Lo que hice fue cruzar distintas profecías, como las de San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen, con otras teorías apócrifas, y también el historial de antipapas. Y León XIV fue el resultado".