Qué va a hacer la provincia de Neuquén con el ahorro de las sedes que cerró el BPN en Río Negro

La inversión se financiará con ahorros generados por el cierre de sucursales del banco en Río Negro que tenían déficit. La primera etapa se inauguraría en menos de un año.

Con el ahorro tras el cierre de sucursales en Río Negro, se impulsará un nuevo edificio.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó este martes un convenio con el presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN) , Gabriel Bosco, para construir un edificio de 11 pisos que albergará una nueva sucursal bancaria y oficinas destinadas a organismos provinciales. El proyecto contempla una superficie total de 8.000 metros cuadrados, que se distribuirán en partes iguales entre la Provincia y la entidad financiera.

La obra se desarrollará en un terreno ubicado en la intersección de avenida Mosconi y Bahía Blanca , en la ciudad de Neuquén. Según el acuerdo, el Gobierno provincial transferirá el terreno, mientras que el banco estará a cargo de la construcción. Ambas partes compartirán el uso del inmueble y la inversión permitirá aprovechar un espacio que actualmente se encuentra abandonado y presenta riesgo de derrumbe.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el origen de los fondos para ejecutar la obra . Según se informó oficialmente, los recursos surgirán del ahorro generado por el cierre de sucursales que el BPN tenía en la provincia de Río Negro y que, de acuerdo con las autoridades, le ocasionaban pérdidas.

Las dependencias bancarias cerraron el 30 de septiembre y los recursos que antes se destinaban a sostenerlas serán volcados a la construcción del nuevo edificio en Neuquén. La iniciativa también apunta a reducir gastos corrientes, ya que el banco dejará de alquilar el inmueble donde funciona actualmente una de sus sucursales y la Provincia podrá trasladar oficinas que hoy ocupan propiedades alquiladas.

“Recuperamos un espacio ocioso, con riesgo de derrumbe, en una zona estratégica de la ciudad, y dejamos de destinar recursos a alquileres. Además, lo hacemos con lo que ahorramos al cerrar las sedes en Río Negro, que generaban déficit”, destacó Figueroa.

El mandatario agregó: “Trabajamos para que cada recurso público rinda más y se traduzca en mejores espacios para atender a la ciudadanía”.

Qué dependencias funcionarán en el edificio

La torre tendrá una distribución equitativa de sus 8.000 metros cuadrados entre el Gobierno provincial y el BPN. El banco instalará allí una sucursal moderna, mientras que la otra mitad de la superficie quedará destinada a oficinas de organismos de la administración pública.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, sostuvo que el acuerdo permitirá aprovechar un inmueble que hoy no genera actividad y reducir los gastos de alquiler tanto de la entidad financiera como del Estado provincial.

“La ventaja es que gana la provincia y gana el banco. La provincia gana porque en un inmueble que hoy está abandonado y con peligro de derrumbe, se va a construir una nueva torre. El banco va a ganar porque en esa torre va a establecer una sucursal nueva. Una sucursal que va a desalquilar, que hoy está pagando alquileres y otros gastos, ahora va a pasar a ser un inmueble propio”, explicó.

Koenig también señaló que los metros cuadrados que recibirá la Provincia podrán utilizarse para trasladar dependencias que actualmente funcionan en propiedades alquiladas. En ese sentido, destacó que el proyecto permitirá reducir gastos y destinar esos recursos a otras necesidades de la administración pública.

“Gana el banco, gana la provincia y nos da una posibilidad de crecimiento también, porque se genera más mano de obra, más construcción y una ciudad de Neuquén más linda con una nueva torre”, afirmó el ministro.

Cuándo estará lista la primera etapa

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la primera etapa de la obra se proyecta inaugurar en menos de un año y contendrá la nueva sede del BPN. El cronograma para completar la totalidad de la torre no fue precisado en el anuncio.

Bosco explicó que la iniciativa se enmarca en el desarrollo de la avenida Mosconi y destacó el esquema de cooperación entre el banco y el Gobierno provincial.

“Va a ser una construcción en conjunto, donde la provincia cede la tierra y el banco hace la construcción, cediendo parte para la provincia y trasladando una sucursal que actualmente tiene el banco a este nuevo y moderno edificio”, indicó.

El presidente del BPN reiteró que el ahorro por el cierre de las sucursales en Río Negro permitirá financiar la inversión y mejorar la atención en Neuquén. “Estamos volcando esos recursos a esta construcción, a mejorar la atención y la inversión en la provincia del Neuquén, evitando de esta forma las pérdidas que teníamos en estas sucursales que recientemente hemos cerrado”, concluyó.