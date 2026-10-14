Temporal en Rincón de los Sauces: más de 50 asistencias y preocupación por las lluvias que siguen

Defensa Civil trabaja junto a otras áreas municipales para asistir a vecinos afectados por el ingreso de agua en sus viviendas.

Rincón de los Sauces atraviesa las consecuencias de un temporal de lluvia que afectó calles, viviendas y caminos de acceso a la ciudad. Los equipos municipales mantienen los operativos de asistencia y trabajan para reparar los sectores dañados, mientras persiste la preocupación por las precipitaciones que podrían continuar durante los próximos días.

El jefe de Defensa Civil de la localidad, Carlos Escobar, confirmó en LU5 que ya se realizaron más de 50 asistencias a vecinos y explicó que, aunque no hubo personas evacuadas, varias familias sufrieron el ingreso de agua en sus domicilios. Además, advirtió que la Ruta Provincial 8 no se encuentra transitable y pidió a quienes deban viajar hacia la zona que consulten el estado de los caminos antes de salir.

Los trabajos se concentraron en atender las necesidades más urgentes de los habitantes y reducir los daños provocados por las precipitaciones. Defensa Civil intervino en viviendas donde se registró el ingreso de agua y coordinó tareas con las áreas de Obras y Servicios para dar respuesta a los problemas ocasionados por el temporal.

En paralelo, Desarrollo Social se encargó de distribuir elementos de primera necesidad, entre ellos nylon, leña y alimentos. Según explicó Escobar, la asistencia se intensificó en función de los pedidos que fueron recibiendo durante la emergencia.

Pese a la cantidad de familias que necesitaron ayuda, Escobar señaló que no fue necesario evacuar a vecinos. Los equipos continúan trabajando en los sectores afectados para evitar que los daños se agraven y dar soluciones a medida que las condiciones lo permiten.

La Ruta 8 y los problemas para entrar y salir de la ciudad

Uno de los puntos centrales del operativo fue recuperar la circulación por los caminos que conectan a Rincón de los Sauces con otras localidades de la región.

Durante la tarde del martes, los equipos trabajaron junto a Vialidad Provincial para recuperar la transitabilidad de la Ruta 8 y habilitar una vía de ingreso y egreso. Sin embargo, Escobar aclaró que el camino todavía no se encuentra transitable.

El funcionario pidió especial precaución a quienes tengan previsto viajar hacia Rincón de los Sauces o deban atravesar la zona para llegar a otros destinos. También recomendó consultar previamente con los organismos correspondientes para conocer las condiciones de circulación y recibir indicaciones actualizadas.

La advertencia apunta a evitar que los conductores queden varados durante períodos prolongados en sectores afectados por el agua y el barro, donde las condiciones pueden cambiar de manera repentina.

La situación también es compleja dentro de la ciudad. Varias calles de tierra sufrieron un importante deterioro por la acumulación de barro y el tránsito, por lo que circular requiere precaución, especialmente en los sectores más afectados.

El arroyo Carranza, otro de los puntos críticos

La situación del arroyo Carranza continúa siendo una de las principales preocupaciones por las consecuencias que las crecidas tienen sobre la conectividad de la región.

Escobar explicó que los trabajos para reconstruir el cruce permanecen condicionados por el escurrimiento del agua. La empresa encargada de las tareas debe esperar a que disminuya el caudal que baja por el cañadón para poder avanzar con las reparaciones.

El problema también afecta a la construcción del puente prevista para ese sector. Según detalló el jefe de Defensa Civil, ya se había comenzado a trabajar en la estructura, pero el agua se llevó durante la última tormenta parte de la bifurcación que se había realizado para permitir el paso de vehículos.

Ese daño impide continuar con normalidad la obra y dificulta la circulación de un lado al otro del arroyo. Por ese motivo, los trabajos deberán avanzar de acuerdo con la evolución de las condiciones hídricas y las posibilidades de acceso al lugar.

Mientras tanto, los cañadones internos de Rincón de los Sauces permanecen activos. Escobar indicó que el funcionamiento de esos cauces permitió que la localidad no quedara aislada dentro de su propio ejido urbano, aunque reconoció que las calles y los cruces siguen afectados.

El personal de Obras y Servicios continúa con las reparaciones en los puntos donde resulta posible intervenir, con el objetivo de evitar una mayor acumulación de daños y recuperar progresivamente las condiciones de circulación.

Cómo se prepara la ciudad ante nuevas tormentas

Desde Defensa Civil señalaron que el operativo de emergencia contempla la posibilidad de que las lluvias continúen. Escobar explicó que la localidad venía trabajando de manera preventiva ante el escenario de precipitaciones y tormentas previsto para esta temporada.

Según indicó, el municipio ya tenía identificados espacios para alojar a posibles evacuados, de acuerdo con la organización definida por la intendenta. Esa planificación forma parte de las medidas previstas para responder si la situación empeora y resulta necesario trasladar a familias de las zonas más comprometidas.

Hasta el momento, la emergencia se concentró en las asistencias domiciliarias, la recuperación de caminos y las reparaciones de infraestructura, sin que se registraran evacuaciones.

Sin embargo, el panorama meteorológico obliga a mantener la atención. Escobar advirtió que las lluvias y las tormentas podrían continuar hasta el fin de semana. Aunque las precipitaciones no se concentraron en grandes cantidades durante períodos muy breves, se mantuvieron de manera constante, lo que contribuyó al deterioro de calles y caminos.

Ante este escenario, las autoridades deberán seguir evaluando la evolución del agua en los cañadones, las condiciones de las rutas y las necesidades de los vecinos.

El pedido de Defensa Civil a quienes deban viajar

El principal pedido de las autoridades es evitar los traslados innecesarios y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

Escobar insistió en que la Ruta Provincial 8 no se encontraba transitable al momento de la entrevista y recordó que Vialidad Provincial trabaja en el mantenimiento y la recuperación del camino. Por eso, recomendó a los conductores tener paciencia y buscar información actualizada antes de circular por el sector.

La situación requiere especial atención de quienes deban ingresar o salir de Rincón de los Sauces, ya que las condiciones de los caminos dependen de la evolución de las lluvias y del escurrimiento del agua.

Mientras continúan las tareas de asistencia y reparación, la prioridad es reducir los riesgos para la población, recuperar la conectividad y atender a las familias afectadas. La persistencia de las precipitaciones mantiene el operativo en marcha y obliga a seguir de cerca el estado de los caminos, las viviendas y los cruces de cañadones.