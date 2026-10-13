Tras la crecida de ríos y arroyos, un puestero quedó aislado junto a sus animales

El incidente tuvo lugar en las últimas horas. Más tarde confirmaron autoridades que pudo salir del puesto. Cuál es la situación en el oeste provincial.

El temporal de lluvia que parece continuar en gran parte de la provincia de Neuquén sigue ocasionando inconvenientes a los pobladores de los sectores afectados. Algunos quedaron varados en el medio de vertientes, arroyos o ríos con importante crecida que afectaron a pobladores de Rincón de los Sauces, Quintuco o Los Catutos, mientras que otros fueron más precavidos o simplemente corrieron mejor suerte.

En horas de la mañana de este martes se daba a conocer, a través de las redes sociales, que un puestero había quedado aislado al intentar salir del lugar afectado para ir a un sitio más seguro. “Debido al temporal de nuestra región y las grandes crecidas, el arroyo Mulinchico impidió transitar por el camino, dejando a mi tío aislado en su puesto”, compartió Marita desde Loncopué.

Según se informó, el puesto del hombre está localizado en una zona rural entre Loncopué y Caviahue. En las imágenes que compartió, se advierte que el familiar intentaba pasar con una camioneta, en la que llevaba en la parte posterior a unos cinco perros, por un arroyo muy caudaloso.

Al observar que no podría avanzar, dejó el vehículo a un costado y no intentó cruzar para evitar quedar varado con todos los animales a bordo.

Qué pasó con el puestero

Al consultar a las autoridades locales de Defensa Civil confirmaron que, finalmente, pudo salir de la zona del puesto. “Recién acabo de comunicarme con ellos y ya están en la localidad. Dejaron la camioneta y pudieron salir a pie a través de una pasarela”, aseguró el director de Defensa Civil de Loncopué, Luis Tapia a LM Neuquén.

Esta noche, Tapia aseguró que “no hay ningún inconveniente y no hay ningún aislado”, en la zona de Loncopué.

Qué dice el pronóstico para la zona afectada

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tampoco es muy alentador para lo que resta de la semana. Adelantó que, si bien no habrá alertas, el tiempo continuará inestable.

Para Loncopué y zona de influencia indicó que se espera que continúen las lluvias y las lluvias aisladas con cielo mayormente nublado hacia la noche. Para el jueves indica cielo mayormente nublados en la madrugada y mañana mientras que a partir de la tarde habrá chaparrones. El viernes predominarán las lloviznas y lluvias aisladas están previstas desde el sábado y hasta el lunes de la semana siguiente inclusive.