Los videos muestran a la camioneta petrolera mientras es arrastrada por el agua y el barro en el arroyo Carranza. Iban dos trabajadores.

Qué pasó con los dos hombres que viajaban en la camioneta que se llevó la tormenta en Rincón de los Sauces

Las imágenes son impactantes: una camioneta petrolera aparece volcada de costado, arrastrada por la corriente y flotando en medio del agua que atraviesa el arroyo Carranza, en Rincón de los Sauces . El vehículo quedó a merced de la fuerza del caudal después de que sus ocupantes intentaran atravesar un sector anegado. Sin embargo, los dos hombres que viajaban en la camioneta lograron salir por sus propios medios y se encuentran en buen estado de salud.

Así lo confirmó a LM Neuquén Carlos Cruz , director de Defensa Civil de la provincia de Neuquén, quien explicó que el episodio se produjo cuando los ocupantes intentaron cruzar el cañadón por un sector alternativo, pese a que el paso principal tampoco estaba habilitado para circular debido a la cantidad de agua acumulada.

“Las personas están bien. Salieron por sus propios medios caminando”, aseguró el funcionario. Según detalló, la camioneta quedó encajada casi de inmediato debido a la cantidad de barro que se había formado en el terreno. Después, una vez que los ocupantes lograron salir, el vehículo fue arrastrado por la corriente sin que hubiera personas en su interior.

Filas de autos a la espera de que se mejore la transitabilidad.

El episodio ocurrió en un contexto de fuertes lluvias que afectan distintos puntos de la provincia y complican especialmente la circulación en sectores petroleros, donde el agua y el barro pueden transformar rápidamente las condiciones de los caminos.

Cruz explicó que en el arroyo Carranza se están realizando trabajos para construir un puente y que, mientras avanza la obra, el sector no cuenta con la placa cementicia que permitiría tener una superficie más firme para el tránsito.

En esas condiciones, el suelo arcilloso se vuelve muy permeable y acumula barro, lo que dificulta el desplazamiento de los vehículos. La combinación de ese terreno blando con la corriente de agua generó una situación en la que la camioneta quedó atrapada y luego fue arrastrada.

De acuerdo con el relato del director de Defensa Civil, había vehículos de ambas manos esperando para poder cruzar, porque el paso no estaba en condiciones. Sin embargo, los ocupantes de la camioneta intentaron avanzar por un costado, fuera del sector principal de circulación.

El funcionario calificó la maniobra como una "imprudencia", ya que se intentó atravesar un cañadón con agua en un momento en el que las condiciones no permitían hacerlo de manera segura.

La secuencia quedó registrada en videos que comenzaron a circular y muestran cómo la camioneta se desplaza volcada sobre uno de sus laterales, arrastrada por la corriente. La escena generó preocupación por el riesgo que corrieron sus ocupantes, aunque finalmente pudieron salir antes de que el vehículo fuera llevado por el agua.

El arroyo Carranza permanece intransitable

Más allá de que no hubo personas heridas, la situación en el arroyo Carranza continúa siendo complicada. Cruz confirmó que el sector permanece intransitable y que no se podrá restablecer el paso hasta que disminuya la caída de agua y las condiciones permitan avanzar con los trabajos necesarios.

La empresa Coarco, concesionaria de la obra que se ejecuta en el lugar, está trabajando para recuperar la transitabilidad apenas el caudal lo permita. La prioridad es que el sector vuelva a ofrecer condiciones seguras para quienes necesitan circular por esa zona.

El funcionario recordó que la transitabilidad en los corredores provinciales depende de Vialidad Provincial, mientras que en los tramos nacionales interviene Vialidad Nacional. En los sectores donde se realizan obras, como sucede en Carranza, también tienen participación las empresas responsables de esos trabajos.

Desde Defensa Civil, en tanto, mantienen el contacto y la coordinación con los distintos equipos que trabajan en la provincia para atender las situaciones que puedan surgir a raíz del temporal.

Las lluvias continuarán durante los próximos días, según advirtió Cruz, por lo que las condiciones de circulación podrían seguir complicadas, especialmente en caminos de tierra y sectores petroleros donde se acumula mucho barro.

El director señaló que, hasta el momento de la entrevista, no se registraban mayores complicaciones en los servicios de las localidades, como el suministro de electricidad y gas. El principal inconveniente estaba relacionado con la transitabilidad y las dificultades para circular por distintos corredores de la provincia.

Por eso, insistió en la necesidad de extremar las precauciones y no intentar atravesar sectores anegados ni buscar pasos alternativos cuando el agua impide avanzar por el camino habitual.