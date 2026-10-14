Allanaron una casa en el oeste y secuestraron decenas de bicicletas: aplausos y festejo de vecinos

El operativo se realizó en el sector de Pirker y Reconquista y estaría vinculado con el robo de un vehículo. Los vecinos agradecieron el procedimiento.

Un allanamiento realizado en el oeste de la ciudad de Neuquén terminó con cuatro hombres detenidos y el secuestro de una gran cantidad de bicicletas. El procedimiento generó expectativa entre los vecinos, que siguieron de cerca el despliegue policial y manifestaron su alivio por el operativo en una vivienda que, según sus testimonios, les generaba preocupación desde hacía años.

El procedimiento que se realizó en una vivienda ubicada en la intersección de calles Pirker y Reconquista estaría relacionado con el robo de un vehículo ocurrido en calle Valle Encantado, a pocos metros del lugar allanado. Durante el operativo, los efectivos comenzaron a retirar bicicletas en cantidad y se contabilizaban al menos diez cuadras de estos rodados, mientras continuaban sacando más elementos.

La magnitud del secuestro llamó la atención de quienes se acercaron a observar el trabajo policial. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la procedencia de las bicicletas ni si todas estarían vinculadas con hechos delictivos.

La intervención policial fue acompañada por aplausos de vecinos del sector, quienes aseguraron que desde hacía tiempo observaban situaciones que les generaban inquietud en la vivienda.

Uno de los residentes relató que, años atrás, en el lugar vivía una familia a la que describió como "normal". Sin embargo, sostuvo que con el paso del tiempo la situación habría cambiado y que comenzaron a registrarse movimientos que despertaban preocupación entre quienes viven en las inmediaciones.

Según su testimonio, en la casa se habría vendido droga y concurrían personas conocidas en la calle como trapitos, que, de acuerdo con lo que afirmó, se acercaban para comprar estupefacientes y permanecer en el lugar. El vecino sostuvo que esa dinámica representaba un peligro para quienes viven en la zona y expresó sus dudas sobre si la familia que residía allí originalmente continúa ocupando la propiedad.

Cuatro detenidos y una investigación en marcha

El allanamiento concluyó con cuatro hombres detenidos, mientras los efectivos continuaban con las tareas de retiro y secuestro de bicicletas y otros elementos que pudieran resultar de interés para la causa.

La principal hipótesis conocida hasta el momento vincula el procedimiento con el robo de un vehículo denunciado en calle Valle Encantado. Sin embargo, todavía resta conocer si los elementos encontrados en la vivienda guardan relación directa con ese hecho o con otras investigaciones.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más precisiones sobre el resultado del operativo, la situación procesal de los cuatro hombres detenidos y el origen de las bicicletas secuestradas.

La intervención generó una fuerte reacción entre los residentes, que celebraron el despliegue policial y expresaron su expectativa de que el procedimiento permita esclarecer los hechos investigados y mejorar la seguridad en el sector.

"Todos los días un problema distinto. Todos los días llegaban corriendo en moto, en bicicleta, entraban en esa casa y al rato salían en otro medio. Ya no se podía sostener, no se podía pasar por la cuadra después de las 6 de la tarde y tampoco se podía dejar nada afuera que te lo robaban. Era un aguantadero, un aguantadero de trapitos, kiosco con alcohol y otras cosas más", concluyó el vecino.