Temporal en Neuquén: un tramo clave de Vaca Muerta continúa cerrado y trabajan para restablecer la circulación

Las intensas lluvias registradas en los últimos días complicaron de manera severa la transitabilidad de las rutas que conectan hacia Vaca Muerta y mantienen interrumpida por completo la circulación sobre la Ruta Provincial 5 , a la altura del arroyo Carranza, debido al aumento del caudal y al anegamiento del desvío provisorio.

El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, José Dutsch , explicó que “el panorama se complicó a raíz de las precipitaciones” y detalló que “desde hace dos meses hay una empresa trabajando en el lugar”. La obra fue licitada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y es inspeccionada por la entidad vial.

La crecida del cauce afectó la zona donde se ejecutan los trabajos del nuevo cruce. De hecho, la fuerza del agua provocó situaciones dramáticas en el sector, como la de dos ocupantes de una camioneta arrastrada por la corriente, quienes afortunadamente lograron salir ilesos del vehículo.

Trabajos de reparación y colocación de caños en el desvío

“Debido a los trabajos se había realizado un desvío que por la tormenta quedó intransitable”, señaló Dutsch. El funcionario anticipó que, una vez que descienda el nivel del arroyo, está previsto colocar caños en ese sector para recuperar las condiciones de circulación. “Hay equipos y gente disponible para hacer las obras”, aseguró.

La interrupción se mantendrá hasta que las condiciones del arroyo permitan intervenir de manera segura y restablecer el tránsito lo antes posible. Desde el Consorcio de Cooperación Coarco-Servipet solicitaron a todos los usuarios respetar la señalización preventiva y evitar acercarse a la zona afectada por el agua. Cabe recordar que en el lugar se está ejecutando la construcción de las fundaciones del nuevo puente entre Añelo y Rincón de los Sauces, una infraestructura estratégica para evitar que la región sufra anegamientos recurrentes en épocas de lluvia.

Los cortes viales por el temporal generaron importantes trastornos logísticos en las actividades de los yacimientos hidrocortados. Debido a las complicaciones para circular en los accesos, se registraron situaciones en las que varios operarios de Vaca Muerta permanecieron varados por más de 24 horas sin poder realizar los recambios habituales de turno para regresar a sus hogares en Rincón de los Sauces y Añelo.

Rutas alternativas y estado del deterioro por el clima

En cuanto a las vías alternativas, Dutsch informó que la Ruta Provincial 8 se encuentra habilitada con precaución y restricciones para camiones. El titular del organismo comentó que a fin de “atender posibles inconvenientes, hay tres equipos trabajando en la zona”. Esta vía permite mantener una salida desde Rincón de los Sauces mientras continúan las tareas en las rutas provinciales 6 y 7.

Por último, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad advirtió que las lluvias persistentes y las bajas temperaturas registradas durante el invierno provocaron deterioros importantes en toda la red vial provincial. Si bien los operarios realizaron intervenciones de bacheo de emergencia para tapar pozos, explicó que “la humedad penetra en la base del asfalto y dificulta las reparaciones de mayor envergadura hasta que mejoren las condiciones climáticas”. Por este motivo, se recomienda enfáticamente a los usuarios consultar los partes oficiales antes de emprender viajes por la zona de Vaca Muerta.