La desaparición de Keila ocurrió en la zona de un puente el fin de semana. Hay un intenso operativo de búsqueda.

Los equipos de rescate buscan a Keila Daiana da Costa en las inmediaciones del río Indaiá, en Brasil.

Una joven argentina es intensamente buscada en Brasil , tras desaparecer durante el fuerte temporal que el último fin de semana afectó a São Paulo. Hay gran preocupación por las circunstancias en las que se perdió su rastro.

La desaparición ocurrió en medio de las inundaciones y la crecida de cursos de agua que provocaron complicaciones en distintas áreas. Desde entonces, los equipos de emergencia trabajan en la búsqueda.

Se trata de Keila Daiana da Costa, quien fue vista por última vez en Ubatuba, en el estado de São Paulo, mientras viajaba junto a su novio, Enzo Antônio, de 30 años.

El joven fue encontrado muerto al día siguiente, y tras el hallazgo los bomberos extendieron la búsqueda de la mujer por el cauce del río Indaiá, sus riberas y la zona de desembocadura en el mar.

Keila tiene 24 años y es oriunda de la localidad de Terciados Paraíso, provincia de Misiones, pero se había mudado hacia el municipio costero de São Paulo hace dos años. No se sabe nada de ella desde el domingo por la noche, cuando se desató una fuerte tormenta.

La desesperada búsqueda de la joven argentina en Brasil

La desaparición de Keila ocurrió sobre el puente Casanga, en el barrio del mismo nombre, durante una noche en la que la corriente del agua cambió e inundó distintos sectores de Ubatuba.

La principal hipótesis indica que Keila y Enzo circulaban en una motocicleta cuando fueron sorprendidos por la crecida del río Indaiá.

De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño G1 Globo, un testigo escuchó gritos de auxilio durante el temporal, aunque no logró intervenir por la fuerza de la corriente y el volumen de agua. Poco después, las autoridades informaron que la motocicleta fue encontrada dentro del río.

Luego de que se activara la búsqueda de la pareja, los rescatistas localizaron el lunes el cuerpo de Enzo en la zona del puente de Casanga, el mismo tramo donde se concentra la búsqueda de la joven argentina. El hallazgo ocurrió el día en que el joven hubiera cumplido 31 años.

Fue su sobrino, Gabriel Alexandre, quien tuvo que reconocer el cuerpo. En una entrevista con TV Vanguarda, recordó el vínculo que los unía: “Él fue como un padre para mí. Me crió desde que nací, desde que supe quién soy”.

El temporal que afectó a São Paulo

El temporal que golpeó Ubatuba entre la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes, dejó casi 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas, según informó el Ayuntamiento local.

La intensidad de las precipitaciones provocó inundaciones en distintos barrios, desbordes de ríos, caída de árboles y deslizamientos de tierra.

Entre los sectores más afectados se encontraban los barrios de Sesmaria, Vila Rezende, Taquaral, Angelim e Itamambuca, además de las zonas cercanas a los ríos Indaiá y Ressaca. En Sesmaria, el desborde de un curso de agua afectó varias viviendas y obligó a una pareja y a sus dos hijos a dejar su casa para alojarse con familiares.

La crecida también forzó la salida de vecinos en Vila Rezende. La Protección Civil desplegó un equipo con una lancha para asistir en el traslado de personas en las áreas anegadas. En Taquaral, una escuela fue acondicionada como refugio temporal para residentes de la zona.

Las lluvias provocaron un deslizamiento de tierra en la Estrada da Fortaleza, que dañó la red eléctrica. La caída de un árbol cerca de Prumirim obligó al cierre preventivo de la carretera Rio-Santos, correspondiente a la BR-101. Hubo otro deslizamiento en el acceso a Ponta Grossa, además de anegamientos en calles y avenidas de diferentes barrios.