Por el temporal de lluvia, operarios de Vaca Muerta llevan más 24 horas sin poder volver a casa

Los cortes de rutas provocados por las intensas lluvias impiden los relevos y complican el regreso de los trabajadores de los yacimientos a sus hogares.

Por el temporal de lluvia, los operarios de Vaca Muerta llevan más 24 horas sin poder volver a casa.

El fuerte temporal de lluvia que afecta al norte neuquino comenzó a mostrar una de sus consecuencias más preocupantes en el corazón de Vaca Muerta. Los cortes de rutas y las dificultades para circular impidieron realizar los recambios de personal en distintos yacimientos petroleros de la zona de Rincón de los Sauces y Añelo . Mientras la producción continúa, hay trabajadores que llevan más de 24 horas sin poder regresar a sus casas.

La situación fue confirmada por Aldo "Pangui" Trujillo, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rincón de los Sauces , durante una entrevista con LU5. El funcionario describió un panorama complicado, con caminos afectados por las lluvias, sectores anegados y dificultades para garantizar el traslado de trabajadores y vecinos.

Uno de los principales problemas se registra en el arroyo Carranza, sobre la Ruta Provincial 5 , donde la fuerza del agua destruyó el desvío provisorio construido mientras avanza la obra del nuevo puente. La interrupción del tránsito afecta directamente la circulación entre Rincón de los Sauces, Añelo y los yacimientos ubicados en esa región de Vaca Muerta.

El temporal impide el regreso a casa

Según explicó Trujillo, el recambio de personal que debía realizarse durante la mañana del martes, entre las 7 y las 8, no pudo concretarse. La situación alcanza tanto a los trabajadores que necesitan salir de los yacimientos como a quienes deben ingresar para reemplazarlos.

El funcionario confirmó que algunos operarios "llevan más de 24 horas" sin el relevo previsto y advirtió que, si las condiciones no permiten normalizar los traslados durante la mañana del miércoles, podrían acumular 36 horas sin cambio de turno.

Trujillo reconoció que los trabajadores afectados "están sin descanso, sin venir a su casa", una realidad que expone el costo humano de sostener la producción en medio de una emergencia climática.

"La gente es la que paga las consecuencias" resumió el Jefe de Gabinete.

Cómo sigue la situación

Mientras tanto, la situación vial continúa siendo delicada. Vialidad Provincial informó que se podía circular con precaución por la antigua Ruta Provincial 8, pero el sector del arroyo Carranza permanecía cortado debido a la importante cantidad de agua que seguía bajando.

La reconstrucción del desvío demandará trabajos adicionales antes de que pueda volver a habilitarse el tránsito. La presencia de camiones pesados que esperan cruzar también representa una dificultad para recuperar la circulación en condiciones seguras.

Las lluvias complicaron, además, la vida cotidiana en Rincón de los Sauces. Algunas escuelas no pudieron dictar clases por el estado de las calles y el municipio debió reforzar los trabajos con maquinaria para recuperar sectores afectados por el barro y los anegamientos.

Pacientes que necesitan traslado

A la emergencia vial se sumó una situación sanitaria particularmente sensible: cuatro pacientes de PAMI que necesitaban trasladarse para realizarse diálisis quedaron afectados por las dificultades para salir de la localidad.

Se gestionó un helicóptero para trasladarlos, pero la aeronave debió regresar debido a las condiciones meteorológicas. Las autoridades evaluaban un nuevo intento para el miércoles o la posibilidad de utilizar la Ruta Provincial 8 si permanecía transitable.

El municipio también habilitó preventivamente un espacio ante la posibilidad de tener que evacuar vecinos, aunque al momento de la entrevista no se registraban personas evacuadas.

La preocupación alcanza también al río Colorado, cuya crecida podría representar nuevas dificultades para la localidad. Las plantas de agua municipales se encuentran sobre ese curso de agua, por lo que las autoridades siguen de cerca su comportamiento ante las precipitaciones registradas en el sur de Mendoza.