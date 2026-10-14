¿Sigue la lluvia o sale el sol? Qué dice el pronóstico para esta semana en Neuquén

El fin de semana podrían volver las lluvias y tormentas a la región, mientras continúa la inestabilidad. El detalle del pronóstico.

El fin de semana podrían volver las lluvias y tormentas a la región, mientras continúa la inestabilidad.

La primavera parece no aterrizar en Neuquén , que atraviesa una semana caracterizada por la nubosidad variable, períodos de inestabilidad y un paulatino incremento de las temperaturas. Las lluvias y tormentas volverán hacia el fin de semana.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, para este miércoles 14 de octubre se espera cielo mayormente cubierto durante el día, con una temperatura máxima que alcanzará los 20°C, vientos del sureste a 14 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica velocidad.

Por la noche, el panorama continuará con cielo cubierto, descendiendo el termómetro hasta los 8°C, mientras el viento rotará al este a 15 km/h con ráfagas que se incrementarán levemente hasta los 23 km/h.

El cielo gris y la falta de sol fueron una constante que aún continúa en varias zonas.

Para la jornada del jueves 15 de octubre se mantendrá la presencia de nubosidad. El día transcurrirá bajo un cielo completamente cubierto con una máxima de 20°C, acompañada por vientos del este a 20 km/h y ráfagas de 23 km/h.

Durante la noche el cielo nublado seguirá siendo absoluto, registrándose una temperatura mínima de 8°C y vientos persistentes del este a 23 km/h con ráfagas que tocarán los 33 km/h.

El viernes 16 se prevé una leve moderación térmica durante el día, con un cielo mayormente cubierto con una máxima de 18°C, vientos del noreste a 25 km/h y ráfagas de la misma intensidad. Hacia la noche del viernes el cielo pasará a estar cubierto por completo, con una temperatura de 9°C, viento del noreste soplando a 24 km/h y ráfagas que cobrarán fuerza hasta los 43 km/h.

Vuelve la lluvia el fin de semana

El fin de semana traerá un incremento de la inestabilidad con lluvias y tormentas en toda la capital neuquina. El sábado 17 de octubre se caracterizará por el desarrollo de lluvias débiles y dispersas durante el día, alcanzando una máxima de 22°C bajo vientos del noreste a 35 km/h con ráfagas que llegarán a los 40 km/h.

Durante la noche del sábado las condiciones mejorarán de forma parcial con cielo inestable, parcialmente nublado y una mínima de 7°C, sintiéndose vientos del noreste a 35 km/h y ráfagas que treparán a los 46 km/h.

Maria Isabel Sanchez

Finalmente, el domingo 18 registrará el pico de inestabilidad y temperatura de la semana. Durante el día se prevén tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, con una temperatura máxima de 23°C, vientos del noreste a 27 km/h y ráfagas de 39 km/h.

Las precipitaciones se mantendrán durante la noche con lluvias y chaparrones continuos localmente fuertes. Además, se registrará un descenso térmico que fijará la mínima en 8°C y vientos sostenidos del noreste a 34 km/h con ráfagas de 48 km/h.