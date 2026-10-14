Acusan a un policía de facilitar la fuga de cuatro presos a cambio de plata: las pruebas en su contra

La investigación incluye transferencias de dinero, llamadas telefónicas, cámaras de seguridad y el secuestro de un plano de la unidad de detención del barrio San Lorenzo.

Un policía de Neuquén fue imputado por presuntamente haber facilitado la fuga de cuatro detenidos de una dependencia policial. La investigación sostiene que dejó sin custodia durante aproximadamente dos horas un sector por el que escaparon los internos y reúne distintas evidencias que buscan determinar si recibió dinero para permitir la evasión.

El hecho ocurrió el 17 de noviembre de 2025 en la Unidad de Detención 12 de Neuquén capital. El efectivo acusado es Francisco Agustín Quiroz , quien se desempeñaba como oficial de servicio y tenía a su cargo la custodia del sector del que escaparon los cuatro hombres.

La fiscal del caso González formuló cargos contra el policía por el delito de favorecimiento de evasión agravado por su condición de funcionario público, en carácter de autor. La acusación se apoya en una serie de elementos reunidos durante la investigación, entre ellos testimonios, registros de comunicaciones, comprobantes de transferencias bancarias y filmaciones de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la hipótesis presentada por la fiscalía, Quiroz habría dejado sin vigilancia durante alrededor de dos horas un sector de la Unidad de Detención 12. En ese lugar, el enrejado de una terraza ubicada en la parte superior de un patio del pabellón 3 también habría quedado sin custodia.

Por ese sector escaparon Diego Ezequiel Bastías, Lucas Nicolás Cruces, Rogelio Alejandro Rojas Cisterna y Jeremías Fresco, quienes se encontraban detenidos en esa dependencia policial.

Sebastián Fariña Petersen

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer si la falta de vigilancia fue una circunstancia que los internos aprovecharon para concretar la fuga o si, como sostiene la acusación, existió una colaboración deliberada por parte del policía.

La fiscalía también investiga las comunicaciones que el efectivo mantuvo con la madre de uno de los evadidos durante el mes previo al hecho. Según lo expuesto durante la formulación de cargos, después de esos contactos telefónicos el acusado recibió transferencias de dinero realizadas por esa mujer.

Estos movimientos forman parte de las evidencias que busca analizar la Justicia para determinar si hubo un acuerdo previo para facilitar la evasión.

Un testimonio apuntó al supuesto pago y a la entrega de una sierra

Entre los elementos presentados por la fiscal González aparece la declaración de un interno que señaló que Quiroz habría recibido dinero para facilitar la fuga de los cuatro detenidos y permitir el ingreso de teléfonos celulares a la unidad. Según ese testimonio, el policía también habría proporcionado la sierra utilizada para dañar el enrejado por el que escaparon los hombres.

La declaración constituye uno de los elementos de la hipótesis acusatoria, que deberá ser analizada junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente. La investigación todavía está en curso y será necesario avanzar con las medidas pendientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la evasión y la eventual responsabilidad del imputado.

Además del testimonio, los investigadores reunieron información sobre las comunicaciones telefónicas y los movimientos de dinero que vincularían al efectivo con la madre de uno de los detenidos.

Allanaron la casa del policía y secuestraron un plano de la unidad

Como parte de las medidas realizadas para esclarecer el caso, se llevaron adelante procedimientos en dos viviendas vinculadas con la investigación. Durante un allanamiento en la casa de Quiroz, los investigadores secuestraron un plano de la Unidad de Detención 12. El hallazgo se incorporó a las actuaciones judiciales para su análisis en el contexto de la hipótesis que busca determinar cómo se organizó la fuga.

En otro procedimiento, realizado en la vivienda de la madre de uno de los hombres que escaparon, se secuestró un teléfono celular. A partir del dispositivo se obtuvieron comprobantes de las transferencias de dinero que la mujer habría realizado al policía.

La documentación bancaria y los registros de comunicaciones forman parte de las evidencias que la fiscalía presentó para fundamentar la acusación. A ese material se suman entrevistas realizadas por Asuntos Internos de la Policía, informes sobre las comunicaciones e intervenciones telefónicas y registros de las cámaras de seguridad de la dependencia.

Las filmaciones permiten observar la fuga y los movimientos del personal policial, por lo que también serán consideradas dentro del conjunto de elementos destinados a reconstruir lo ocurrido el 17 de noviembre de 2025.

Qué pasó con el policía dentro de la fuerza

La causa judicial también tuvo consecuencias en el ámbito administrativo. En el marco de la investigación interna, Quiroz fue pasado a disponibilidad por el plazo máximo de cuatro meses. Mientras avanza el expediente penal, se aguarda una definición sobre el juicio administrativo que determinará las posibles responsabilidades del efectivo dentro de la institución policial.

Los procedimientos de Asuntos Internos y las actuaciones judiciales tienen objetivos diferentes: mientras la investigación penal busca establecer si el policía cometió un delito, el trámite administrativo debe resolver las consecuencias que podrían corresponderle dentro de la fuerza.

Por el momento, la acusación penal quedó formalizada y la fiscalía continuará reuniendo información para sostener o precisar su hipótesis sobre la participación del efectivo en la evasión.

La jueza de garantías tuvo por formulados los cargos contra Quiroz por el delito de favorecimiento de evasión agravado por su condición de funcionario público, en carácter de autor, conforme a los artículos 281 y 45 del Código Penal.