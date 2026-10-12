Otro cortocircuito en tema cárceles: la Defensa denunció situación irregular de un condenado en Junín

Un hombre está cumpliendo una pena en la Comisaría 25 desde 2023. Impugnación rechazó un pedido de domiciliaria y los representantes del Ministerio Público mostraron su indignación.

La Defensa Pública denunció que un hombre cumple su condena en la Comisaría 25 desde 2023.

Una vez más, el tema del cumplimiento de penas de prisión en comisarías de la provincia fue motivo de una airada queja por parte de integrantes de la Defensa Pública neuquina . El cuestionamiento se derivó de un rechazo a un pedido de prisión domiciliaria para un hombre que cumple su condena en la Comisaría 25 de la ciudad de Junín de los Andes.

El malestar de la Defensa surgió a partir da una respuesta negativa del Tribunal de Impugnación. Su resolución se conoció en la semana que pasó y los impulsores de la presentación no ocultaron su decepción.

La Defensa había solicitado que la pena continuara cumpliéndose bajo modalidad domiciliaria, con monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y otras reglas de conducta. El pedido tenía carácter transitorio: hasta que el Estado garantice un lugar de detención que reúna las condiciones previstas por la legislación y la Constitución.

El Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad las decisiones adoptadas anteriormente y rechazó el planteo. No obstante, durante el proceso quedó reconocido que la comisaría no reúne las condiciones para funcionar como lugar de cumplimiento de una condena.

La Defensa está a cargo de la defensora de Circunscripción María Sol Valero y del funcionario Federico González Vital, integrantes de la Unidad Operativa de la Circunscripción de Los Lagos del Sur.

Durante las distintas audiencias se incorporaron testimonios del jefe de la dependencia, una asistente social y un representante del Comité Provincial contra la Tortura. Sus relatos permitieron describir las condiciones en las que se cumple actualmente la condena.

La capacidad real de la comisaría es de tres personas. Cuando se realizó la audiencia ante el juez de ejecución había seis personas alojadas.

"Una única letrina sin inodoro"

“Además, en el lugar conviven personas condenadas, procesadas y contraventoras. Se registraron humedad en paredes y suelo, falta de luz natural y una única letrina sin inodoro”, destacaron desde la defensa.

Las visitas se realizan en un patio sin techo y deben suspenderse cuando las condiciones climáticas no lo permiten. También existe una disposición interna que impide el ingreso de menores. “El propio jefe de la dependencia manifestó que los parámetros establecidos por la legislación de ejecución penal no se cumplen en su totalidad”, explicó González Vital. Y agregó: “Tanto el juez de ejecución como el Tribunal de Revisión reconocieron que la Comisaría 25 no es un lugar adecuado ni habilitado para ejecutar una pena”.

Los defensores de condenados a prisión perpetua hacen planteos con el objetivo de que logren acceder a la libertad cumplidos ciertos plazos.

El planteo de la Defensa apuntó a modificar, de manera provisoria, el lugar donde se cumple la pena frente a condiciones de alojamiento que consideró incompatibles con los estándares constitucionales y legales.

El domicilio propuesto fue constatado como adecuado por una asistente social y el organismo provincial encargado de las tecnologías de la información certificó que el monitoreo electrónico podía implementarse allí.

Una respuesta que se limitó a envío de oficios

González Vital indicó que la decisión de rechazar el pedido de la Defensa se basó en los supuestos previstos para la prisión domiciliaria (razones de enfermedad, edad avanzada o maternidad), cuando el argumento central era otro: “la necesidad de evitar que una persona condenada continúe cumpliendo la pena en un lugar que no está habilitado para ese fin y que presenta condiciones deficientes”.

También cuestionó que, frente al reconocimiento de esas condiciones, la respuesta hubiera consistido en el envío de oficios a distintas autoridades, sin que después de más de tres años y ocho meses se hubiera concretado el traslado a una unidad de detención adecuada.

En su presentación, la Defensa invocó normas provinciales, nacionales e internacionales vinculadas con las condiciones de detención, entre ellas la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela.

El Tribunal de Impugnación consideró que las decisiones anteriores no habían sido arbitrarias ni irrazonables y sostuvo que la prisión domiciliaria debe ajustarse a los supuestos establecidos por la legislación.

"Que cumpla su condena en condiciones dignas"

Los jueces señalaron que la situación de las cárceles y comisarías es conocida y que no se minimizan las deficiencias existentes. Sin embargo, entendieron que la solución debe buscarse mediante las herramientas previstas por la normativa, entre ellas las audiencias de ejecución o el hábeas corpus urgente, a través de las cuales los jueces pueden establecer plazos para que se corrijan las condiciones deficientes.

La Defensa dejó planteada la reserva del caso federal y analiza la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Y concluyeron: “No queremos la impunidad, queremos que cumpla su condena en condiciones dignas”.