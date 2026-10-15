Derrumbe fatal: se desplomaron dos pisos de una escuela y murieron decenas de alumnos

Ocurrió en la ciudad de Peshawar. La mayoría de las víctimas son niños menores de 13 años y detuvieron al dueño del colegio por negligencia.

El trágico derrumbe en la escuela de Pakistán se produjo en pleno horario escolar.

El derrumbe de dos pisos de una escuela en pleno horario escolar dejó decenas de muertos y más de 40 heridos en Pakistán . La tragedia derivó en la inmediata detención del propietario del establecimiento, quien quedó imputado por negligencia por la utilización de materiales de baja calidad en la construcción.

El colapso de la estructura se registró este jueves antes de las 8.48 de la mañana, hora local, en el Centro Educativo Al-Khair, ubicado a unos 117 kilómetros de Islamabad, la capital pakistaní.

El derrumbe se produjo cuando la cubierta superior de un aula situada en el segundo nivel cedió sobre el techo de un salón del primer piso . La caída en cadena impactó directamente sobre un grupo de entre 110 y 115 estudiantes que se encontraban dentro de las instalaciones en pleno dictado de clases.

Un vocero del Hospital Lady Reading informó el ingreso de 33 cadáveres, de los cuales 29 corresponden a niños (en su mayoría menores de 13 años, entre las que se cuentan seis niñas) y uno a una docente.

Al mismo tiempo, medios locales informaron que otros dos cuerpos fueron derivados al Hospital Memorial Naseerullah Khan Babar.

Si bien la dirección regional del servicio de emergencias Rescue 1122 precisó un balance de 29 víctimas en sus registros iniciales en el lugar, unas ocho horas después del derrumbe, la cifra total de víctimas ascendía a 35.

La desesperación de los rescatistas para encontrar sobrevivientes del derrumbe en la escuela de Pakistán.

Respecto a la atención médica de los sobrevivientes, la administración del Hospital Lady Reading reportó la atención de 20 menores lesionados, mientras que voceros de la policía informaron a la cadena Geo News que más de 40 personas resultaron heridas en total.

Tras las maniobras de remoción de escombros, un funcionario de rescate y el subcomisionado de Peshawar confirmaron que la totalidad de los alumnos atrapados bajo las ruinas fue evacuada del sector.

El establecimiento educativo está situado sobre una calle estrecha por la que solo puede circular un vehículo a la vez, condición que dificultó que los equipos de rescate llegaran al lugar y trasladaran a las víctimas hacia los centros asistenciales.

Los materiales de construcción, el eje de la polémica

Según especificó el Departamento de Operaciones de la SSP, en la construcción del tejado se utilizaron vigas y tablones de hierro en forma de T, y la estructura no pudo soportar el peso acumulado, cediendo por completo.

Un agente a cargo de las investigaciones declaró que en la edificación del colegio se emplearon insumos defectuosos y confirmó que el propietario de la escuela fue arrestado por el uso de esos materiales de construcción.

Por su parte, el jefe de policía de la capital (CCPO), Dr. Mian Saeed, ratificó la detención del dueño, quien gestionaba la institución bajo la modalidad de una fundación educativa, y quedó imputado por supuesta "negligencia".

El secretario provincial de Educación, Inayatullah Waseem, ordenó al director general de la Autoridad Reguladora de Escuelas Privadas que presentara un informe sobre el hecho antes del viernes 16 de octubre, al tiempo que expresó sus condolencias a las familias de los niños y docentes afectados.

La reacción de las autoridades ante el derrumbe

En un comunicado compartido en Facebook, el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su “profundo dolor y tristeza por la pérdida de vidas preciosas en el incidente”, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y “oró por su paciencia”.

“Oro por la pronta recuperación de los heridos y ordeno brindarles toda la posible asistencia médica. También ordeno acelerar las operaciones de alivio”, escribió el funcionario.

Así quedó la estructura de la escuela de Pakistán luego del derrumbe.

En la misma línea, el gobernador de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe a las autoridades pertinentes y dispuso la asignación de recursos sanitarios para la atención de los alumnos hospitalizados.

A su vez, el asesor provincial de información, Samar Haroon Bilour, ordenó que se proporcionaran las mejores instalaciones médicas posibles a los niños heridos.

Asimismo, el presidente del Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilawal Bhutto-Zardari, instó a la administración a acelerar las labores de asistencia y "garantizar que se tomen las medidas necesarias para atender a los heridos trasladados al hospital LRH".