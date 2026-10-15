Quinta Marcha Federal Universitaria: lugares, horarios y el reclamo de la UNCo por el presupuesto

Este jueves a las 17 desde el playón de la UNCo la comunidad educativa encabezará la movilización para pedir que se cumpla el presupuesto y pide apoyo.

La comunidad universitaria volverá este jueves a las calles de Neuquén y de distintas ciudades del Comahue para participar de la quinta marcha federal universitaria . La movilización tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario , la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la necesidad de contar con un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades públicas.

En Neuquén capital, la convocatoria está prevista para las 17 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La movilización forma parte de una jornada nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el acompañamiento de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y de los gremios que representan a los trabajadores de las universidades que en la región son ADUNC y APUNC. La UNCo anticipó que participará de la organización de la marcha y convocó a la comunidad universitaria y a los vecinos a sumarse.

"Es importante que salgamos todos a marchar para exigir un cambio de rumbo en la política del gobierno nacional, necesitamos que se cumpla la ley de financiamiento universitario, pero también la ley de tierras, de discapacidad", detalló a LM Neuquén Francisco Garrido, secretario general de ADUNC.

La convocatoria para este 15 de octubre es volver a las calles para exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios, el pago de la deuda que el Gobierno mantiene con las y los trabajadores de las universidades nacionales y un Presupuesto 2027 que garantice el sostenimiento de la universidad pública, gratuita y de calidad.

El dirigente de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue recordó que en esta convocatoria confluyen los reclamos de amplios sectores de la comunidad: "La derogación del DNU 70/2023, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el grave endeudamiento de las miles de familias argentina y el rechazo a las políticas de ajuste que comprometen nuestra soberanía y el futuro de las próximas generaciones".

"Porque defender la universidad pública es también defender los derechos conquistados, la soberanía nacional y una democracia que garantice educación, salud, trabajo y condiciones de vida dignas para nuestro pueblo", destacaron, y pidieron apoyo de la comunidad entera que ya se sumó al reclamo en las anteriores marchas.

Bajo la consigna “Por la educación, la soberanía y la democracia”, los organizadores sostienen que la protesta busca exigir respuestas ante el deterioro de los ingresos de quienes trabajan en la universidad y la falta de recursos para sostener la actividad académica, científica y tecnológica.

El reclamo también incluye el pago de la deuda que el Gobierno nacional mantiene con los trabajadores universitarios y la elaboración de un Presupuesto 2027 que contemple las necesidades del sistema público de educación superior.

Por su parte, el rector de la UNCo Christian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera también se manifestaron en apoyo de esta movilización. "Frente a un gobierno que no piensa en la educación ni en la ciencia, a la comunidad universitaria y a toda la sociedad nos convoca modificar este ignominioso presente y cuidar el futuro mediante un amplio acompañamiento en otra gesta masiva en las calles", aseveraron.

La Federación Universitaria del Comahue (FUC) encabezó la enorme columna estudiantil en defensa de la educación pública. Sebastián Fariña Petersen

Zoe, la presidenta de la Federación Universitaria del Comahue (FUC) también convocó a los estudiantes a sumarse a la quinta marcha federal universitaria. "Necesitamos el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, un presupuesto 2027 para las universidades, y las actualizaciones de las becas estudiantiles, como la beca Progresar, y de las distintas políticas de acompañamiento, de ingreso, permanencia y egreso de las y los estudiantes", aseveró.

"También nos parece fundamental reclamar una vez más por el boleto educativo interprovincial que posibilita a las y los estudiantes a llegar a cada una de sus facultades en los distintos puntos de nuestra Universidad del Comahue", destacó.

Las movilizaciones en el resto del Comahue

La marcha tendrá réplicas en distintas localidades de Neuquén y Río Negro. Según el cronograma difundido por las organizaciones convocantes, los puntos de encuentro serán los siguientes: