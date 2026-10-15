GEN Patagonia prepara una noche de networking para jóvenes empresarios

El encuentro reunirá a referentes de distintos sectores productivos de Neuquén y Cipolletti, con una agenda que combinará un panel empresarial y vínculos de negocios.

La nueva generación de empresarios de la región busca construir sus propios espacios de encuentro, intercambiar experiencias y generar oportunidades de negocios sin las exigencias de una agenda mensual. Con ese objetivo nació GEN Patagonia , una iniciativa impulsada por jóvenes empresarios que ahora prepara una nueva edición de Paralelo Nights, una propuesta que también presentará un proyecto de mayor alcance previsto para 2027.

El evento se realizará el jueves 12 de noviembre, de 18:30 a 22, en el Hotel Hilton Neuquén , ubicado en el boulevard Doctor Ramón 365. La convocatoria estará dirigida a empresarios, emprendedores y referentes de menos de 40 años, principalmente de Neuquén capital y Cipolletti, con la intención de reunir perfiles de distintas actividades económicas.

La propuesta tendrá un formato reducido, con alrededor de 40 invitados, un panel de empresarios y un cóctel pensado para facilitar las conversaciones y el intercambio de contactos. Uno de los momentos centrales será el lanzamiento oficial de Paralelo Forum 40, un foro empresarial que GEN Patagonia proyecta realizar en abril de 2027 y que buscará ampliar la convocatoria a nivel nacional.

La pre - inscripción se puede realizar en este formulario Paralelo Night 2026.

Una red que nació de encuentros entre jóvenes empresarios

GEN Patagonia no surgió de un día para otro. La iniciativa comenzó a tomar forma hace aproximadamente dos años, cuando un grupo de entre 10 y 12 jóvenes empresarios empezó a reunirse una vez por mes para compartir experiencias, analizar sus actividades y conversar sobre los desafíos que enfrentaban.

Facundo Veas, integrante de ASPA Desarrollos y uno de los impulsores del espacio, explicó a LM Neuquén que la idea surgió al observar los cambios generacionales que comenzaban a producirse dentro de las empresas de la región. En muchas de ellas, los integrantes de las nuevas generaciones empezaban a asumir responsabilidades y a participar de manera más activa en la toma de decisiones.

A ese proceso se sumó un escenario económico y comercial que exige nuevas respuestas. Los hábitos de consumo, las condiciones del mercado y la dinámica de los distintos sectores obligan a revisar estrategias y a tomar decisiones en contextos que pueden cambiar rápidamente.

Frente a esa realidad, los impulsores consideraron que compartir experiencias con personas de edades similares, aunque pertenecieran a empresas y actividades diferentes, podía convertirse en una herramienta útil para quienes estaban atravesando una etapa de crecimiento profesional y empresarial.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el formato de reuniones mensuales comenzó a perder atractivo. La intención no era sumar otra obligación a las agendas de empresarios que ya debían atender sus negocios, sino ofrecer una alternativa que les permitiera participar sin asumir un compromiso periódico.

Así fue como el grupo evolucionó hacia GEN Patagonia, una propuesta con encuentros puntuales, pensados de acuerdo con los intereses y la disponibilidad de sus integrantes. "Lo que nosotros notamos es que todos están interesados, pero tampoco cuentan con las ganas o el tiempo para comprometerse con encuentros mensuales y obligaciones", explicó Veas. Según indicó, el objetivo es ofrecer un formato que resulte útil, atractivo y posible de sostener para quienes forman parte de esa nueva generación empresarial.

Quiénes son los empresarios que impulsan GEN Patagonia

La iniciativa es impulsada por cuatro empresarios de la región que provienen de distintas actividades y buscan que esa diversidad se refleje en los encuentros. Además de Facundo Veas, de ASPA Desarrollos, participan Nicolás Schroeder, vinculado a Leben; Sebastián Rizza, del estudio Rizza; y Mauro Marín, de una empresa dedicada a los servicios petroleros.

La variedad de perfiles responde a uno de los principios del grupo: evitar que la red quede limitada a una sola industria. Por el contrario, la intención es reunir a personas que, aun cuando desarrollen actividades diferentes, puedan encontrar intereses comunes y establecer relaciones que les permitan ampliar sus perspectivas.

Entre los sectores que pueden formar parte de estas convocatorias aparecen el petróleo y el gas, el desarrollo inmobiliario, la fruticultura y la logística, entre otros. La propuesta no establece una restricción por rubro y busca incorporar miradas diversas sobre la actividad económica regional.

Para los organizadores, el valor del encuentro está precisamente en esa combinación de experiencias. Un empresario que trabaja en una industria puede encontrar en otro sector una solución, un contacto o una oportunidad que no surgiría dentro de los círculos habituales de su actividad.

Los desafíos de asumir el futuro de una empresa

Uno de los principales públicos de GEN Patagonia está integrado por empresarios de segunda y tercera generación. Se trata de personas que comienzan a asumir responsabilidades en compañías familiares o que ya participan de manera directa en sus decisiones estratégicas.

Ese proceso implica mucho más que continuar una actividad iniciada por otras generaciones. También supone definir cómo adaptar una empresa a nuevas condiciones económicas, organizar equipos de trabajo, evaluar inversiones y sostener la actividad en un escenario cambiante.

Veas señaló que la toma de decisiones es uno de los desafíos centrales para este segmento, especialmente frente a las modificaciones del contexto macroeconómico. Las empresas deben responder a nuevas condiciones de mercado mientras mantienen sus operaciones y cumplen con las obligaciones propias de cada actividad.

En ese marco, el intercambio con otros empresarios puede aportar experiencias concretas sobre cómo enfrentar situaciones similares, evaluar alternativas y reconocer oportunidades.

La intención de GEN Patagonia es que las conversaciones no queden solamente en el plano social. Los organizadores buscan que los vínculos puedan transformarse en colaboraciones, proyectos y relaciones comerciales que continúen después de cada evento.

Paralelo Nights: una noche para conectar y generar oportunidades

La segunda edición de Paralelo Nights será una de las actividades organizadas por GEN Patagonia para avanzar en ese objetivo. El encuentro tendrá una duración estimada de entre dos horas y dos horas y media, con una dinámica que combinará instancias de intercambio y espacios de conversación informal.

Según anticipó Veas, los organizadores esperan contar con la participación de los intendentes de Neuquén, Mariano Gaido, y de Cipolletti, Rodrigo Buteler. La presencia de representantes de ambas ciudades acompañaría una convocatoria que busca fortalecer los vínculos entre empresarios de la región.

La agenda incluirá la apertura, el lanzamiento del Foro Paralelo 40, un panel de empresarios y un cóctel de networking. Este último espacio estará destinado a facilitar el contacto directo entre los participantes, en un ambiente menos formal que el de una actividad corporativa tradicional.

El formato reducido también responde a una decisión de los organizadores: priorizar la calidad de los intercambios antes que la cantidad de asistentes. La idea es generar un ámbito donde las conversaciones puedan desarrollarse con mayor cercanía y donde cada participante tenga la posibilidad de conocer a otros referentes.

La pertenencia, la exclusividad, la sinergia y la diferenciación son los valores que el grupo busca transmitir en sus actividades. Con esa identidad, GEN Patagonia pretende construir una comunidad empresarial que no dependa de reuniones frecuentes, sino de encuentros puntuales con objetivos definidos.