Video viral: las extrañas señales que captaron turistas chilenos en el Salar de Uyuni

Aunque el video fue compartido como un momento divertido, los especialistas advirtieron que se trató de una situación altamente riesgosa.

Un grupo de turistas chilenos vivió un peligroso momento en el Salar de Uyuni, en Bolivia , cuando notaron que el cabello se les erizaba y uno de los celulares emitía un zumbido. La escena quedó registrada en un video que despertó preocupación por las condiciones meteorológicas del lugar.

Aunque el video publicado por los turistas fue compartido como un momento divertido, los especialistas advirtieron que se trató de una situación altamente riesgosa.

El episodio ocurrió cuando los visitantes se encontraban en las inmediaciones del salar boliviano . En el registro, se observa cómo el cabello de algunas personas comienza a levantarse, mientras que un teléfono celular emitía un zumbido que llamó la atención del grupo.

La peligrosa situación que protagonizaron en el Salar de Uyuni

Tras conocerse el video publicado en redes sociales, los expertos advirtieron que estas señales podrían estar relacionadas con un intenso campo eléctrico en la atmósfera, asociado a la proximidad de una tormenta.

Aunque la situación puede parecer curiosa, este tipo de señales requiere precaución cuando se produce en un área abierta y sin refugios cercanos.

Según la explicación difundida por la Red Geocientífica de Chile, el cabello erizado podría ser un indicio de un campo eléctrico intenso asociado a una tormenta. La situación puede anticipar un riesgo de descarga eléctrica, por lo que resulta fundamental alejarse de la zona expuesta y buscar protección.

Según precisaron, estas manifestaciones pueden estar relacionadas con la presencia de un campo eléctrico atmosférico intenso. Antes de una descarga, las condiciones eléctricas pueden provocar que los cabellos se ericen, aunque ese signo por sí solo no permite confirmar que un rayo esté por impactar.

Un grupo de chilenos se encontraba en las inmediaciones del Salar de Uyuni en Bolivia y fueron testigos de una curiosa pero peligrosa situación.Se observa cómo el cabello de los presentes comienza a erizarse, mientras que el teléfono comienza a generar un zumbido. Este fenómeno se produce por la acumulación extrema de electricidad estática en la atmósfera, un claro indicador de que se está desarrollando un campo eléctrico intenso debajo de una nube de tormenta. Cuando las nubes cargadas eléctricamente se aproximan a la superficie, inducen una carga opuesta en el suelo y en las personas u objetos presentes. Al aumentar la intensidad de este campo invisible, los cabellos al ser tan ligeros son atraídos verticalmente hacia el cielo, siguiendo la orientación de las líneas del campo eléctrico.Asimismo, la gran diferencia de potencial entre el aire, la fina capa de agua salada sobre el suelo y los componentes electrónicos del dispositivo provoca microdescargas electrostáticas intermitentes en el teléfono.A pesar de lo curioso o anecdótico que pueda parecer, encontrarse en esta situación representa un riesgo inminente de recibir un impacto directo de rayo .Al estar en un entorno totalmente llano y desprovisto de vegetación o estructuras altas como el Salar de Uyuni, las personas se convierten en el punto de menor resistencia, el más alto y en el blanco más probable para el rayo. Ante una situación como esta, la recomendación es ingresar de inmediato a un vehículo con carrocería metálica cerrada. Una vez dentro, se deben cerrar bien las ventanas, evitar tocar partes metálicas o dispositivos electrónicos . Si no se cuenta con un vehículo o refugio cercano, se debe evitar permanecer a la intemperie en zonas planas y adoptar la posición de emergencia, poniéndose en cuclillas con los pies juntos, la cabeza gacha y las manos en las orejas, sin acostarse nunca en el suelo.Froilán Pereira — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 14, 2026

El Salar de Uyuni presenta una extensa superficie abierta, con pocos refugios naturales en determinados sectores. Por eso, la presencia de una tormenta eléctrica puede representar un peligro particular para quienes permanecen a la intemperie.

Por qué el fenómeno puede ser peligroso

Cuando una nube de tormenta acumula cargas eléctricas, puede generar un campo eléctrico intenso entre la atmósfera y el suelo. Si el cabello comienza a erizarse en esas condiciones, es una señal de alerta que debe tomarse en serio.

Ante esa situación, se recomienda abandonar de inmediato las zonas expuestas y buscar refugio en una construcción cerrada o en un vehículo con techo rígido y carrocería metálica. No se debe permanecer en espacios abiertos ni acercarse a objetos aislados que puedan atraer descargas.

El zumbido de un teléfono, en cambio, no constituye por sí solo un indicador fiable de la inminencia de un rayo. La prioridad es alejarse de la exposición y seguir las recomendaciones de seguridad ante tormentas eléctricas.

Salar de Uyuni: el imponente paisaje natural que atrae a turistas de todo el mundo

El Salar de Uyuni, ubicado en el suroeste de Bolivia, es considerado el desierto de sal más grande del mundo, con una superficie de aproximadamente 10.582 kilómetros cuadrados.

Situado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano boliviano, se formó a partir de la evaporación de antiguos lagos prehistóricos. Su extensa superficie blanca y plana se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos del país.

Durante la temporada de lluvias, una fina capa de agua puede cubrir el salar y generar un efecto espejo que refleja el cielo y las nubes, una de las postales más reconocidas de Sudamérica.

Además de su valor paisajístico, la región alberga importantes reservas de litio, un recurso clave para la fabricación de baterías. Sin embargo, su gran extensión y las condiciones climáticas del altiplano también pueden exponer a los visitantes a riesgos naturales, como tormentas eléctricas, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de seguridad durante las excursiones.