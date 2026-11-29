El ministro hizo un análisis sobre infraestructura y modernización tecnológica en la provincia para mayor seguridad. Nuevo sistema del 911, cámaras y más.

La provincia de Neuquén sigue avanzando en lograr mejoras de infraestructura, reequipamiento y modernización tecnológica en materia de seguridad . El ministro Matías Nicolini brindó detalles de cambios que significan una decisión política firme para combatir el delito y el narcotráfico en todo el territorio.

Desde el comienzo de la gestión de Rolando Figueroa, remarcó el ministro, se comenzó a revertir un retraso histórico en el área: "Veníamos de años donde la inseguridad y la droga habían ganado mucho terreno y copado los barrios. A partir del 10 de diciembre de 2023 se tomó la decisión política de dar una batalla firme contra la delincuencia. Es un camino largo que vamos desandando con inversión, capacitación, más y mejores policías, nuevas instalaciones y tecnología de punta".

Entre los principales anuncios se encuentra un nuevo Sistema de Emergencias 911 para la región metropolitana (Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre). Con una inversión de 35 millones de pesos, el objetivo es que esta red pueda ampliarse gradualmente a todo el interior provincial.

El nuevo sistema unificará las líneas de emergencia 101 y 107 en una plataforma única de despacho geolocalizado en tiempo real.

Nuevo sistema 911 y aumento de cámaras de seguridad

Este nuevo sistema tiene algunas características claves. Entre ellas, la geolocalización automática: gracias a convenios con ENACOM y las empresas prestatarias, el sistema detecta de forma instantánea el origen del llamado de emergencia a través de las celdas telefónicas, sin requerir que el usuario tenga activado el GPS en su teléfono.

También cuenta con integración multiagencial; se trata de un mapa operativo en tiempo real visualiza patrulleros, ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) y dotaciones de bomberos.

Por otro lado, también habrá asistencia médica inmediata: Médicos del SIEN operarán las 24 horas dentro del centro de despacho para guiar a los primeros efectivos policiales en maniobras de primeros auxilios y estabilización antes del arribo de la ambulancia y monitoreo con drones y bodycams. La plataforma integrará transmisión en directo de cámaras corporales y patrullaje aéreo.

El sistema de cámaras también incrementará en el área metropolitana. El ministro Nicolini remarcó que el sistema de cámaras urbanas tiene un fin estrictamente preventivo, de seguimiento delictivo e investigación judicial, diferenciándolo de los dispositivos de fotomultas o tránsito municipal.

En materia de cobertura, el área metropolitana experimentará un salto cuantitativo: de 1.628 cámaras actuales se superarán las 3.000 cámaras conectadas.

Neuquén capital pasará de aproximadamente 1.000 a 2.011 dispositivos. En tanto, Centenario incrementará su red de 52 a 367 cámaras de seguridad. Y se incorporarán cinco centros de monitoreo modulares en distintos barrios de la capital, descentralizando el centro principal de Jefatura (Láinez y Saavedra) para brindar mayor cercanía a los vecinos, sumado a centros propios en cada municipio del interior.

En cuanto a infraestructura, la provincia mantiene en marcha 45 obras y lleva adelante tareas de refacción integral en 77 dependencias policiales. Entre las intervenciones más importantes se encuentran:

Comisaría 4ª (Alta Barda): El edificio fue reconstruido completamente, con una superficie que supera los 1.000 metros cuadrados, luego de resolver un importante socavón que representaba un riesgo de derrumbe. La inauguración oficial está prevista para el martes 3 de diciembre.

Nuevo Complejo de Seguridad en la Meseta: En un terreno de más de 10.000 metros cuadrados, ubicado sobre calle Del Hierro, detrás de la estación de servicio YPF en Autovía Norte, se realizó la apertura de sobres de licitación para la construcción de una nueva comisaría y un cuartel de bomberos. El proyecto busca reorganizar las jurisdicciones de las comisarías 3ª, 4ª y 20ª, en respuesta al crecimiento poblacional de la zona.

Renovación de dependencias policiales: También se llevan adelante trabajos de reconstrucción integral en la Comisaría 21ª, del barrio Melipal, y en la División Motorizada, ubicada en La Sirena. A esto se suma la finalización de las obras en la Comisaría 18ª.

Más móviles y tecnología para reforzar la seguridad

El ministro de Seguridad anunció que la Provincia sumará 500 nuevos móviles policiales, destinados a fortalecer las tareas de patrullaje y las distintas áreas operativas. Según precisó, las primeras unidades comenzarán a llegar en diciembre, mientras que el resto será entregado entre enero y febrero de 2027.

En cuanto a la vigilancia aérea, Nicolini detalló que el área de Seguridad dispone de más de 40 drones y cuenta con 65 pilotos certificados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De ese total, 25 equipos y 43 pilotos pertenecen a la Policía del Neuquén. La flota incluye dispositivos de mayor tamaño, que son transportados en camionetas y utilizados en rutas para identificar maniobras riesgosas y colaborar con los controles de velocidad. También cuenta con drones equipados con cámaras térmicas, que brindan apoyo a la UESPO y al área de Antinarcóticos durante los procedimientos y allanamientos.

Por otra parte, el funcionario destacó la incorporación de dos camiones de fabricación europea para la Dirección de Bomberos, equipados con escaleras telescópicas de 30 metros de altura, con alcance aproximado hasta un décimo piso. Se trata de una adquisición que responde a un reclamo de más de 20 años y que permitirá mejorar la capacidad de rescate y respuesta ante incendios en edificios de altura. Además, se incorporó una nueva autobomba con capacidad para transportar 2.000 litros de agua.

Respecto del equipamiento no letal, Nicolini indicó que las pistolas Byrna ya están en funcionamiento en distintas localidades del interior provincial y adelantó que próximamente se incorporarán otros 1.300 dispositivos Taser y Byrna.

Infraestructura penitenciaria

Ante la problemática generada por la transferencia histórica de la cárcel de Senillosa al ámbito federal, que cuenta con una capacidad de 650 plazas, el Gobierno provincial puso en marcha un plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria.

En ese marco, ya fueron habilitados dos módulos de máxima seguridad en la Unidad de Detención N° 11, en Neuquén capital, mientras que las obras en la Unidad N° 22 de Cutral Co presentan un importante grado de avance.

A su vez, se construye un nuevo pabellón en la Unidad 11, con capacidad para más de 200 internos y cuya finalización está prevista para mayo o junio de 2027. Esta ampliación permitirá concretar el traslado de entre 150 y 200 personas condenadas que todavía permanecen alojadas en dependencias policiales.