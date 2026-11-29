La medida del intendente Mariano Gaido alcanza a jóvenes de 17 a 25 años y se vota el jueves en el Concejo Deliberante. Solo se pagan el CENAT y el apto médico.

Las licencias de conducir se ofrecían como un trámite paralelo en Neuquén.

Para muchos chicos de la capital, sacar la licencia de conducir ya no es un trámite más: es una línea en el currículum y, a veces, lo que define si consiguen o no una entrevista laboral. Con ese argumento, la Municipalidad de Neuquén decidió dejar de cobrar su parte a quienes tramitan el carnet de auto por primera vez.

El beneficio alcanza a los jóvenes de entre 17 y 25 años de la ciudad. Es una iniciativa del intendente Mariano Gaido que el Concejo Deliberante tratará el jueves 3 de diciembre, junto con la Ordenanza Tarifaria . Es la norma que cada año fija el valor de todas las tasas y contribuciones del municipio.

Lucas Padín, director general de Licencias de Conducir de la Municipalidad , explicó que la idea es facilitar el acceso a una herramienta que hoy pesa a la hora de buscar empleo.

Lucas Padín, directora de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Neuquén.

"Hoy contar con la licencia de conducir es un requisito que aparece con frecuencia en las búsquedas laborales. Para muchos jóvenes representa una posibilidad de ampliar sus oportunidades de inserción en el mundo del trabajo y también es un valor que pueden incorporar a su currículum", señaló el funcionario.

Licencia de conducir: mucha demanda en "Mi primera licencia"

La medida llega a un área con mucha demanda. A mitad de año, el municipio informó que Neuquén lidera la emisión de licencias de conducir en la Patagonia. Lo atribuyó a la llegada constante de familias de otras provincias y a las políticas de formación vial para jóvenes. Solo el programa Mi Primera Licencia capacita en promedio a unos 800 chicos de entre 17 y 21 años por mes.

¿Qué se sigue pagando?

Padín aclaró que el beneficio toca solo el componente municipal. Los jóvenes deberán cumplir con todos los requisitos vigentes para obtener el carnet, incluidos los cursos y los exámenes.

"Siempre se debe pagar el CENAT, que es el arancel nacional, y el apto médico. Lo que se elimina es únicamente la tasa municipal, que es el componente del trámite que depende del municipio", precisó.

Con esos dos conceptos, el trámite costará $55.150. Es decir, la primera licencia no será gratuita, pero quedará bastante más barata.

Los números del ahorro

La diferencia más grande está en la licencia con vigencia de cinco años. El costo pasará de $116.268 a $55.150: un ahorro de $61.118, algo más del 52%.

Para quienes elijan la licencia de un año, el importe bajará de $74.511 a $55.150. Son $19.361 menos, una reducción del 26%.

Según remarcó Padín, la iniciativa "se incorpora a las políticas municipales destinadas a acompañar a los jóvenes". Mencionó el Boleto Estudiantil Neuquino gratuito, la entrega de kits escolares y las prácticas profesionalizantes.

La quita de la tasa será parte de la Tarifaria del año próximo. El año pasado, el Concejo aprobó la Tarifaria 2026 junto con el Presupuesto por 13 votos contra 5, a principios de diciembre. Esa ordenanza eliminó dos tasas como alivio para comercios e industrias.