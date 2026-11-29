Una persona con antecedente de viaje a México fue confirmado como positivo. Las recomendaciones a la población y quiénes deben vacunarse.

Este viernes el ministerio de Salud de la provincia de Neuquén había identificado un posible caso de sarampión de origen importado , por lo que realizaron una muestra que fue enviada al Laboratorio Nacional de Referencia de la Anlis "Dr. Carlos G. Malbrán" para su confirmación diagnóstica definitiva.

En las últimas horas se confirmó que la prueba realizada dio positivo , por lo que se activó un protocolo de bloqueo epidemiológico y las autoridades sanitarias instan a la población a verificar su carnet y completar los esquemas con la vacuna Triple Viral.

Según indicaron, el caso es de una persona que viajó recientemente a México. Ante la confirmación, el ministerio recordó que la vacunación es la única herramienta eficaz y segura para prevenir el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede presentar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas inmunocomprometidas.

El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo contagioso por dos horas. No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, sin embargo, puede prevenirse con la vacunación.

Qué medidas se están aplicando

Para prevenir la transmisión secundaria y acercar la inmunización a los vecinos, el plan de respuesta sanitaria incluye:

Atención y control de foco : el paciente recibe seguimiento clínico por telemedicina y asistencia domiciliaria para evitar traslados innecesarios, mientras los equipos realizan identificación y seguimiento de contactos, búsqueda activa de casos y bloqueos vacunales según corresponda.

: el paciente recibe seguimiento clínico por telemedicina y asistencia domiciliaria para evitar traslados innecesarios, mientras los equipos realizan identificación y seguimiento de contactos, búsqueda activa de casos y bloqueos vacunales según corresponda. Suspensión preventiva : se dispuso la suspensión preventiva de actividades durante las próximas 72 horas en el área de influencia del caso probable (delimitada por Epidemiología y sujeta a evaluación sanitaria) para facilitar el trabajo de campo.

: se dispuso la suspensión preventiva de actividades durante las próximas 72 horas en el área de influencia del caso probable (delimitada por Epidemiología y sujeta a evaluación sanitaria) para facilitar el trabajo de campo. La Vacuneta en la calle : recorre distintos puntos de la ciudad de Neuquén para revisar y completar esquemas; comenzó este viernes 27 de noviembre.

: recorre distintos puntos de la ciudad de Neuquén para revisar y completar esquemas; comenzó este viernes 27 de noviembre. Centros de salud y vigilancia: se refuerza la vacunación en todos los centros de salud provinciales y se sensibiliza a los equipos del ámbito público y privado para detectar y notificar casos de manera temprana.

Recomendaciones y esquemas según la edad

Desde Salud recordaron que la vacunación es la principal herramienta de prevención y pidieron a la comunidad revisar los carnets y acudir a los canales oficiales para informarse. Si aparece fiebre y manchas en la piel, se recomienda usar barbijo y comunicarse previamente con el centro de salud antes de asistir para coordinar la atención.

El esquema indicado contra el sarampión según cada grupo es el siguiente: