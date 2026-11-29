El saneamiento de las cuentas públicas, permitió al gobierno de Rolando Figueroa desplegar diversas herramientas de alivio financiero e incentivos para jóvenes, familias y empresas durante 2026. Las líneas crediticias vigentes alcanzaron a miles de neuquinos.

La administración eficiente de los recursos públicos permitió al gobierno de la provincia liberar capacidad financiera para acompañar el desarrollo de emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y jóvenes y familias que accedieron a soluciones habitacionales o líneas crediticias destinadas a cancelar compromisos económicos pendientes.

“Nosotros ordenamos para redistribuir”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa bajo la premisa que “el Estado debe estar presente cuando a un neuquino se le complica”.

El sostenimiento de la solvencia fiscal, devenido de una fuerte reducción del peso de la deuda pública y un elevado nivel de autonomía recaudatoria, posibilitó destinar recursos propios al otorgamiento de créditos blandos.

La provincia canaliza estos instrumentos a través de diversos organismos: el Instituto Autárquico de Desarrollo productivo (IADEP), el Centro PyME Adeneu, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y la secretaría de Vivienda- Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), otorgando tasas bonificadas y garantías estatales para impulsar la economía real y facilitar el financiamiento a quienes encuentran barreras en la banca tradicional.

Con fondos propios, Neuquén puso en marcha Neuquén Habita. El programa otorga créditos hipotecarios no bancarios para la construcción, ampliación y refacción de viviendas. Desde la apertura de las inscripciones, ya se registraron más de 4220 personas y recientemente, se entregaron los primeros 300 créditos. Además, ya tiene más de 1.000 adjudicados y otras 1300 solicitudes preaprobadas.

Con esta medida, el gobierno logró promover un círculo solidario a través del recupero de cuotas que garantiza la sustentabilidad del sistema para que más familias neuquinas alcancen la casa propia.

La línea de construcción de vivienda nueva permite solicitar montos de entre 75 y 150 millones de pesos para construir sobre un terreno propio escriturado. El financiamiento puede cubrir hasta el 100% del presupuesto de obra, con un plazo de devolución de hasta 20 años.

Por su parte, la línea de ampliación y refacción contempla créditos de entre 30 y 75 millones de pesos para mejorar viviendas existentes que cuenten con escritura, con un plazo de devolución de hasta 10 años.

Recientemente, y a efectos de expandir los alcances de este beneficio, el gobernador habilitó la incorporación de quienes no tienen cancelados sus terrenos, brindándoles asistencia para completar el requisito necesario para las hipotecas.

Acompañamiento a familias endeudadas

En otro orden, el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia llegó a las economías neuquinas para ofrecer un salvataje a quienes debían reorganizar sus compromisos financieros y recuperar capacidad de pago.

Con esta medida, Figueroa propició el despegue de las familias sobreendeudadas en un escenario nacional desfavorable para su recuperación financiera de manera autónoma. Desde su puesta en vigencia en agosto de 2026 hasta la actualidad, el BPN otorgó 585 créditos por un total de 6.007 millones de pesos.

Respaldo a los emprendedores

El gobierno de la provincia lanzó, además, líneas de impulso al emprendedurismo para acompañar proyectos y negocios de jóvenes neuquinos. “Queremos incentivar a quienes quieren ser emprendedores. El abordaje que hay que hacer desde el gobierno tiene que ser integral”, afirmó el gobernador.

Entre las líneas de financiamiento que administra el IADEP se encuentran las de Inclusión Financiera, Reactivación Económica e Impulso Económico que acompañaron a emprendimientos de los sectores Agropecuario, Servicios, Comercio, Industria manufacturera, Agroindustria y Alimentos, Turismo y Gastronomía; Cultura, Deporte y Recreación y Construcción.

Entre enero y noviembre de este año, Neuquén desembolsó más de 12 mil millones de pesos que alcanzaron a más de 1.500 neuquinos de 55 localidades.

El IADEP es una herramienta del Gobierno provincial que propicia y contribuye al desarrollo integral en los diversos sectores productivos, el despliegue de la inversión privada y el crecimiento de la economía real. “Un Neuquén más justo se hace con igualdad de herramientas y oportunidades para crecer, formarse y emprender con libertad”, indicó Figueroa.

Estos créditos se gestionan de forma articulada con otras áreas, organismos y ministerios del gobierno provincial, además de municipios y entidades financieras.

Programa Más Pymes, Más Futuro

El Centro PyME-ADENEU y el IADEP gestionan el programa “Más Pymes, Más Futuro” que ofrece condiciones de financiamiento que se adaptan a los plazos que necesita cada tipo de actividad económica y al proyecto de inversión.

Desde su puesta en funcionamiento en 2024, el programa alcanzó a más de 180 MiPymes de toda la provincia, con un financiamiento total otorgado hasta el momento que ronda los 25 millones de dólares.

La iniciativa prioriza proyectos destinados a fortalecer a los sectores primario (agropecuario, forestal, minero no metalífero), industrial y turístico. Asimismo, son elegibles proyectos de los sectores comercial y de servicios a la producción y a la industria.

Desde el Centro PyME-ADENEU, en forma complementaria a la asistencia técnica y capacitaciones que brinda a las empresas neuquinas, otorgó financiamiento que ronda los 983 millones de pesos a 111 beneficiarios.

Los créditos alcanzaron a MiPymes de los sectores frutícola, ganadero, comercio, energía, frutos secos y vitivinícola, entre otros.

Juventud y Cultura

En el sector cultural, la inversión superó los 541 millones de pesos y permitió acompañar 118 proyectos vinculados con diversas disciplinas artísticas y actividades productivas en distintos puntos de la provincia.

Los emprendimientos financiados corresponden a las artes visuales, musicales y sonoras, audiovisuales, escénicas y literarias, además de servicios conexos. La edad promedio de las personas beneficiarias es de 44 años, lo que refleja el alcance de estas herramientas entre trabajadores y emprendedores del sector.

Para atender las distintas etapas de desarrollo de los proyectos, se implementaron dos líneas de crédito. La Línea de Crédito para las Industrias Culturales ofrece financiamiento de hasta 5 millones de pesos y está destinada a quienes buscan una primera oportunidad de acceso al crédito. Por su parte, Invertimos en Cultura, Creamos Futuro contempla préstamos de hasta 30 millones de pesos para emprendimientos que cuentan con procesos de formalización y crecimiento, con el objetivo de acompañar su consolidación y expansión.

En cuanto a las disciplinas, Artes Visuales y Artes Musicales y Sonoras concentraron la mayor cantidad de proyectos financiados, con 38 iniciativas cada una. Les siguieron Servicios Conexos, con 16; Artes Audiovisuales, con 13; Artes Escénicas, con 7; y Artes Literarias, con 6.

La distribución territorial alcanzó a 14 localidades neuquinas. La ciudad de Neuquén concentró 61 proyectos, seguida por San Martín de los Andes, con 23; Zapala, con 11; Plottier, con 6; Junín de los Andes, con 4; Picún Leufú, con 3; Centenario y Chos Malal, con 2 cada una. También se registraron proyectos en Villa El Chocón, Villa La Angostura, Villa Curí Leuvú, Tricao Malal, Mariano Moreno y Las Ovejas, con uno en cada localidad.

Por otra parte, la Provincia cuenta con dos líneas de financiamiento orientadas específicamente a jóvenes de entre 18 y 35 años: Inclusión Financiera para las Juventudes y Proyecta Futuro. Ambas propuestas facilitan el acceso a recursos económicos para poner en marcha nuevos emprendimientos, fortalecer iniciativas en funcionamiento y ampliar actividades productivas y profesionales.

Entre 2025 y 2026, estas herramientas permitieron otorgar 400 créditos, con una inversión total superior a los 1.543 millones de pesos destinados a acompañar proyectos juveniles en distintas localidades de Neuquén.