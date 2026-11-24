El Banco Nación permite financiar hasta el 100% de unidades nuevas o usadas , ya sea para renovar el auto familiar o para utilizarlo como herramienta de trabajo.

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El Banco Nación (BNA) cuenta con una línea de crédito destinada a financiar la compra de vehículos nuevos y usados con el objetivo de facilitar el acceso a un auto, tanto para quienes necesitan renovar su unidad familiar como para aquellos que utilizan como herramienta de trabajo.

Se trata de “+Autos con BNA” , una alternativa que permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo. La propuesta se destaca por ofrecer una tasa de interés fija y por tratarse de un crédito personal no prendario, por lo que la unidad no queda comprometida como garantía del préstamo.

El financiamiento está destinado a distintos perfiles de compradores, desde quienes buscan su primer 0 km hasta familias que necesitan más espacio o trabajadores que quieren incorporar un vehículo para desarrollar su actividad.

La línea del Banco Nación permite solicitar hasta $50.000.000.

Cómo es el crédito del Banco Nación para comprar autos nuevos o usados

La línea del BNA permite financiar la compra de autos, camionetas, utilitarios y otros vehículos disponibles en los concesionarios adheridos. Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de solicitar un préstamo por hasta el total del valor de la unidad, siempre que el solicitante cumpla con las condiciones de evaluación crediticia del banco.

De acuerdo a lo publicado por la entidad, se puede solicitar un monto máximo de hasta $50.000.000, con un plazo de devolución de entre 12 y 72 meses. El Banco Nación ofrece una tasa fija de 25% para los clientes que cobren su sueldo o haberes en la entidad y cumplan con las condiciones. Para el público en general, la TNA es de 46%.

La solicitud se puede gestionar directamente en los concesionarios que formen parte del programa. La aprobación no es automática, ya que el banco analiza el perfil financiero del solicitante y su capacidad para asumir una nueva deuda.

Esta línea de créditos permite adquirir autos, camionetas, utilitarios y otros vehículos disponibles.

Para uso familiar o para trabajar: qué modelos se pueden adquirir

Uno de los puntos centrales de esta financiación es que no está orientada exclusivamente a la compra de un vehículo para uso particular. También puede ser una herramienta para quienes necesitan incorporar movilidad para trabajar, como por ejemplo a través de las aplicaciones de pasajeros.

La oferta de vehículos de esta línea incluye distintas categorías, desde modelos compactos para la movilidad cotidiana hasta SUV, autos familiares y pick-ups para actividades laborales. De hecho, existen alternativas que permiten cubrir distintas necesidades y presupuestos. Algunas opciones son:

Volkswagen Polo y Tera : son dos opciones pensadas para la movilidad urbana, con dimensiones que facilitan el uso cotidiano y que resultan atractivas para uso personal, familiar o para trabajar.

y : son dos opciones pensadas para la movilidad urbana, con dimensiones que facilitan el uso cotidiano y que resultan atractivas para uso personal, familiar o para trabajar. Volkswagen Nivus : alternativa para quienes buscan un vehículo urbano con diseño crossover.

: alternativa para quienes buscan un vehículo urbano con diseño crossover. Volkswagen T-Cross : orientado a quienes necesitan un SUV compacto para uso diario y familiar.

: orientado a quienes necesitan un SUV compacto para uso diario y familiar. Volkswagen Taos : una alternativa de mayor tamaño, con espacio y confort para viajar.

: una alternativa de mayor tamaño, con espacio y confort para viajar. Volkswagen Tiguan: es una opción para quienes buscan mayor espacio y confort.

es una opción para quienes buscan mayor espacio y confort. Volkswagen Vento: se posiciona entre quienes prefieren un sedán.

se posiciona entre quienes prefieren un sedán. Volkswagen Amarok: es una alternativa para quienes necesitan una camioneta para tareas laborales, actividades productivas o uso mixto.

La propuesta también incorpora vehículos de Chevrolet y Nissan, ampliando las opciones para quienes buscan comparar diferentes marcas, carrocerías, prestaciones y precios.

El trámite se inicia en las concesionarias adheridas, donde los interesados pueden recibir asesoramiento. Freepik

Cómo sacar el crédito “+Autos con BNA”

Uno de los aspectos que busca simplificar esta línea es la posibilidad de realizar el trámite directamente en el concesionario, sin necesidad de comenzar una gestión presencial en una sucursal bancaria. El procedimiento se inicia en los puntos de venta adheridos, donde los interesados pueden consultar los vehículos disponibles, recibir asesoramiento sobre las condiciones del financiamiento y avanzar con la solicitud. Los pasos generales para acceder al préstamo son: